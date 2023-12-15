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大江購物中心2024改裝 業種混搭、網路實體店進駐一樓

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大江購物中心2024將啟動為期半年的商場改造計畫，將集結輕奢品牌、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種混搭配置。圖／大江購物中心提供
大江購物中心2024將啟動為期半年的商場改造計畫，將集結輕奢品牌、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種混搭配置。圖／大江購物中心提供

桃園人準備期待，大江購物中心預計於明年啟動為期半年的商場改造計畫，主打以悠閒、社交為核心概念打造一座遊逛街城，將集結輕奢品牌網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種混搭配置。

大江購物中心營運處副總經理何旭魁表示於2023年整體表現亮眼，成長動能主要來自全館近40家的品牌調整效益，為館內挹注人潮與錢潮，今年年度業績可望突破61億元，2024年預計花費半年的時間、三個階段完成區域品牌調整，年度業績將有機會達64億元，挑戰歷年新高。

明年大江購物中心將以「陽光、空氣、水」三大元素匯入2024的改裝計畫，全區預估面積為416坪，以空間優勢，透過自然光灑進玻璃隔罩讓店櫃品牌更加耀眼，注入遊逛空間新美學。

大江購物中心的一樓不僅有歐系二大快時尚品牌ZARA、H&M坐鎮，以及潮流運動品牌nike kicks lounge、adidas originals及APPLE STUDIO-A。2024將首度以「雙軌模式」街道空間混搭、跨業種規畫眾家品牌配置，二側分別規畫「時尚繽紛」：以輕奢精品珠寶為主，有萬寶龍、點睛品、鎮金店、腕表及國際化妝品、香氛等品牌。另一側「粉漾潮流」除了有明年將引進網路品牌實體店AIR SPACE、D+AF、ROBINMAY、SHARECO.、RHINOSHIELD犀牛盾及餐廳。

網路品牌實體店將是明年改裝一大重點，大江指出，館內以20至40歲的消費客層最為活躍，今年的來客數較前一年明顯成長二成，對於網路品牌的敏銳度高於其他年齡層，看好年輕客層的消費潛力，決定跳脫百貨框架，是將網路新銳品牌配置於商場一樓的原因。

另外，台茂購物中心將於12/23、12/24、12/30、12/31、1/ㄉ推出耶誕、跨年市集，集結好玩好吃好買的攤位餐車大集合，在12/30日晚上19:45-19:50，以施放300秒璀燦的低空花火，迎接2024。

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