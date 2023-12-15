12月15日「世界貓奴日」！Pinkoi推薦7款貓奴必備小物 療癒你被主子摧殘的心

12月15日「世界貓奴日」是專屬於愛貓人士的療癒時刻，無數貓奴將齊聚一堂，共同慶祝這個愛貓的狂歡日，彼此分享對喵皇的無限熱愛。Pinkoi特別推薦7款不可錯過的貓奴必敗小物，盡情展現心中對貓咪的熱情與寵溺，成為貓奴中的焦點。

●hipster｜貓咪管理員短袖T恤

穿著是表達個性和喜好的方式，而「貓咪管理員」T Shirt正是貓奴們散發品味的極佳選擇，不僅適合日常穿著，更能在社交場合中凸顯你對貓咪的愛。

●sunart｜虎斑貓偷食長餐盤

盤中的貓咪手手巧妙地伸出，彷彿與你共度用餐時光，這個獨特有趣的設計不僅賦予陶瓷盤生動的個性，更在細節處呈現了日本陶瓷工藝的高水準，為用餐體驗增添一份雅致與趣味。

●aderia-ishizuka｜可愛的貓杯具

有了貓手手餐盤，再來個貓掌玻璃杯也不為過吧！貓掌玻璃杯的獨特之處在於其隨著杯內液體的變化而呈現的可愛紋路，當你倒入牛奶或飲料時，貓掌的紋理將清晰可見，為貓奴們帶來視覺上的療癒感受。

●Handmadeship｜水洗牛皮紙手繪貓奴卡片包

貓奴專屬卡片包的設計旨在凸顯個人身份認同，並讓每位貓奴都能自信地展現對貓咪的深厚熱情，精心選用新興環保材質的水洗牛皮紙材質，為生活帶來樂趣的同時，也為地球盡一份心力。

●瓜之家の日常｜我是貓奴帆布零錢包

把你引以為傲的身份提上街？貓奴萬萬歲零錢包旨在希望貓奴們秀出最派頭的招財零錢包，掏錢時讓貓奴朋友都向你看齊。

●Risō理想的生活｜五種貓貓染付豆鉢美濃燒禮盒組

日本療癒系美濃燒貓貓瓷盤組，將五隻貓咪形象融入燒製的瓷盤之中，呈現出極具細緻度和獨特風格的藝術家居品，不僅是一套瓷盤，更是收藏品，讓使用者在欣賞貓咪的同時，也多一份溫馨的居家陪伴。

●研舊院｜貓咪皮革識別