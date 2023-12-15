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GUCCI、Saint Laurent旗艦大店開 形塑朝聖級時尚地標

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全新改裝完成的GUCCI精品旗艦店以大理石地板、大量的義式設計師家品，除帶來2024 Gucci Ancora春夏時裝秀，更有滿溢生活感的義式奢華風格。圖／GUCCI提供
全新改裝完成的GUCCI精品旗艦店以大理石地板、大量的義式設計師家品，除帶來2024 Gucci Ancora春夏時裝秀，更有滿溢生活感的義式奢華風格。圖／GUCCI提供

隨著疫情過後，全世界旅人的移動，連帶也讓時尚精品陸續為全世界的大型專賣店改裝，例如近日便有GUCCI、Saint Laurent分別為米蘭、巴黎香榭麗舍旗艦店開幕，透過新店、新裝、新商品，自然煥發時尚新象。

位於米蘭精華地段、蒙特拿破崙大街的GUCCI精品旗艦店全新改裝，簡潔的線條與低調顏色，皆來自品牌創意總監Sabato De Sarno的創意指導，Cipollino和Bardiglio大理石構成的地板、喚起了GUCCI與義大利的強烈情感連結。由於GUCCI長年與藝術保持緊密連結，全新GUCCI精品旗艦店並擺放由策展人Truls Blaasmo選薦的現代與當代藝品，也象徵GUCCI鼓勵新生代創意的不遺餘力。

店中並大量陳列以像是Cassina、B&B、Living Divani與Minotti等經典義式設計家品，在兩層樓、佔地超過1,800平方公尺的空間內，展示以2024 Gucci Ancora春夏時裝秀的秀場全款式，並帶來滿溢生活感的義式奢華風格，地址則為Via Monte Napoleone, 5/7, 20121 Milano MI，每日早上10點開始營業、直至晚上7點或7點半。

而歷史與法國息息相關的Saint Laurent則為品牌的香榭麗舍旗艦店盛大開幕，這將是品牌全球最大的旗艦店面，並位於文化、歷史意義深厚的「香榭麗舍」（Avenue des Champs-Élysées）為了展現巴黎的磅礡大氣，雙層挑高門廳內擺放了品牌委託藝術家Cerith Wyn Evans所創作的霓虹燈雕塑，同時店內並擺設以多款美國極簡藝術家Donald Judd的家具作品，展現出冷冽、清簡的內斂風格。

創意總監Anthony Vaccarello並表示：「我想實現聖羅蘭先生當年來到巴黎的其中一個心願——希望自己的名字在香榭麗舍大道上熠熠生輝。」Saint Laurent香榭麗舍旗艦店已於日前正式開幕，地址則為巴黎香榭麗舍大道123號。

位於米蘭精華地段、蒙特拿破崙大街的GUCCI精品旗艦店全新改裝，兩層樓佔地超過1,800平方公尺。圖／GUCCI提供
位於米蘭精華地段、蒙特拿破崙大街的GUCCI精品旗艦店全新改裝，兩層樓佔地超過1,800平方公尺。圖／GUCCI提供
Horsebit馬銜鍊是GUCCI的經典風格元素，例如近日品牌便主推Horsebit Chain銀色炫彩包，訂價13萬400元，成為派對、晚宴的輕奢時髦伴手。圖／GUCCI提供
Horsebit馬銜鍊是GUCCI的經典風格元素，例如近日品牌便主推Horsebit Chain銀色炫彩包，訂價13萬400元，成為派對、晚宴的輕奢時髦伴手。圖／GUCCI提供
Saint Laurent香榭麗舍旗艦店已於日前正式開幕，地址則為巴黎香榭麗舍大道123號。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent香榭麗舍旗艦店已於日前正式開幕，地址則為巴黎香榭麗舍大道123號。圖／Saint Laurent提供
GUCCI創意總監Sabato de Sarno是現時GUCCI的風格舵手，並為GUCCI注入了成衣、但散發高級訂製服的高雅質感。圖／GUCCI提供
GUCCI創意總監Sabato de Sarno是現時GUCCI的風格舵手，並為GUCCI注入了成衣、但散發高級訂製服的高雅質感。圖／GUCCI提供
Saint Laurent香榭麗舍旗艦店簡約、法式的空間品味，一如Saint Laurent給人的高冷印象。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent香榭麗舍旗艦店簡約、法式的空間品味，一如Saint Laurent給人的高冷印象。圖／Saint Laurent提供

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