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鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

手機架稱「唯一」、「獨家」台灣製造？公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

來先國際有限公司於蝦皮購物網站銷售「電單車手機架VJR 勁戰 JETS 雷霆 GP GOGORO 鷹爪手機架 機車手機架」商品，刊載「全國唯一台灣製造」、「獨家 MIT台灣製造」等文字，但沒有提供佐證資料。公平會日前委員會議通過，此舉足以影響交易決定的商品品質為虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣5萬元罰鍰。

公平會表示，案關商品廣告刊載文字讓人覺得是唯一臺灣製造的手機架，但來先公司並沒有提供案關商品為全國唯一台灣製造的佐證資料。雖然來先公司表示廣告要表達的意涵是唯一使用台灣製304不銹鋼固定片的手機架，但廣告整體讓人印象及效果，應以一般或相關大眾普通注意力的認知為判斷標準，而非以來先公司主觀上想傳達的意思為依據。

公平會表示，廣告宣稱「全國唯一台灣製造」、「獨家MIT台灣製造」並無依據與事實不符，已屬虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法規定。公平會提醒，業者若在廣告上強調「唯一」、「獨家」此種最高級用語以彰顯自身商品優勢，應該有具體客觀資料來佐證，如果只是商品的一部分為台灣製造，則應說清楚、講明白，避免造成誤認。

台灣製 廣告

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