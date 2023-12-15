快訊

鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／600萬來台旅客今達標 鄭文燦：三月開放團客赴陸

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
今天成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生（右二），陳先生一家四人今天搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台。記者季相儒／攝影
今天成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生（右二），陳先生一家四人今天搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台。記者季相儒／攝影

今年目標國際觀光客來台600萬人次在今天達標，行政院副院長鄭文燦受訪時表示，在明年春節前完成準備，3月開放團客赴陸觀光，希望兩岸能互相開放團客。

行政院副院長鄭文燦及交通部長王國材今天下午前往桃園國際機場出席2023年第600萬人次來台旅客迎賓活動。交通部長王國材致詞時表示，來台600萬旅客最多的是港澳、約114萬人次，再來是日本85萬人次、韓國69萬人次，疫後國門剛開放，一切從頭開始，訂下明年1200萬人次的目標持續邁進。

行政院副院長鄭文燦在受訪時表示今年的目標國際觀光客600萬來台，今天已經達標，希望能推動台灣多元深度的旅遊，並提高旅遊的品質，讓台灣魅力可以展現，台灣往觀光立國的目標還要繼續往前走。

被問及開放大陸團客來台的時間點，鄭文燦表示今年開放了港澳自由行以及第三地的陸客來台，陸委會跟交通部研商希望在明年春節前完成準備，明年三月團客可以赴大陸觀光，希望兩岸的團客能互相開放。

今天成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生，陳先生一家四人今天搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台，陳先生表示這次是第四度來台灣，這次全家要去阿里山、太魯閣還有台北，上次來台灣是去清境，覺得清境很美。

今年目標國際觀光客來台600萬人次在今天達標，行政院副院長鄭文燦（右六）及交通部長王國材（右四）皆出席活動。記者季相儒／攝影
今年目標國際觀光客來台600萬人次在今天達標，行政院副院長鄭文燦（右六）及交通部長王國材（右四）皆出席活動。記者季相儒／攝影
行政院副院長鄭文燦表示今年開放了港澳自由行以及第三地的陸客來台，陸委會跟交通部研商希望在明年春節前完成準備，明年三月團客可以赴大陸觀光，希望兩岸的團客能互相開放。。記者季相儒／攝影
行政院副院長鄭文燦表示今年開放了港澳自由行以及第三地的陸客來台，陸委會跟交通部研商希望在明年春節前完成準備，明年三月團客可以赴大陸觀光，希望兩岸的團客能互相開放。。記者季相儒／攝影
今天成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生（右二），陳先生一家四人今天搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台，陳先生表示這次是第四度來台灣，這次全家要去阿里山、太魯閣還有台北，上次來台灣是去清境，覺得清境很美。記者季相儒／攝影
今天成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生（右二），陳先生一家四人今天搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台，陳先生表示這次是第四度來台灣，這次全家要去阿里山、太魯閣還有台北，上次來台灣是去清境，覺得清境很美。記者季相儒／攝影

鄭文燦 觀光

延伸閱讀

來台第600萬名國際旅客達標 觀光署同步力推Taiwan Pass 搶攻國際市場

首屆觀光亮點獎出爐 王國材：明年增雙印駐外辦事處

張善政酸看不到人 鄭運鵬火大反擊：較常看到鄭文燦

【重磅快評】鄭文燦消費台積電 今年還要再自爆一次？

相關新聞

大江購物中心2024改裝 業種混搭、網路實體店進駐一樓

桃園人準備期待，大江購物中心預計於明年啟動為期半年的商場改造計畫，主打以悠閒、社交為核心概念打造一座遊逛街城，將集結輕奢...

朝聖COACH期間限定耶誕光屋！林柏宏、吳卓源帶逛 最想入手恐龍包與亮片小廢包

迎接耶誕節到來，美國時尚品牌COACH選在華山創意產業園區，打造高達6公尺耶誕樹之外， 還帶來具品牌特色的Lighthouse多彩光屋，吸引民眾駐足拍照打卡。啟用當天還找來林柏宏、吳卓源揭幕，兩人皆穿上品牌冬季服飾並搭配Holiday系列皮件，彰顯個人特色。

12月15日「世界貓奴日」！Pinkoi推薦7款貓奴必備小物 療癒你被主子摧殘的心

12月15日「世界貓奴日」是專屬於愛貓人士的療癒時刻，無數貓奴將齊聚一堂，共同慶祝這個愛貓的狂歡日，彼此分享對喵皇的無限...

用服務抓緊VIP的心 麗晶精品2023業績衝向70億創新高

以服務力抓緊主顧客心的麗晶精品，業績絲毫不受出國潮影響，總結2023年度表現，反而受惠於黑卡會員成長15%、客單價成長1...

GUCCI、Saint Laurent旗艦大店開 形塑朝聖級時尚地標

隨著疫情過後，全世界旅人的移動，連帶也讓時尚精品陸續為全世界的大型專賣店改裝，例如近日便有GUCCI、Saint Lau...

影／600萬來台旅客今達標 鄭文燦：三月開放團客赴陸

今年目標國際觀光客來台600萬人次在今天達標，行政院副院長鄭文燦受訪時表示，在明年春節前完成準備，3月開放團客赴陸觀光，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。