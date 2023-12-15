影／600萬來台旅客今達標 鄭文燦：三月開放團客赴陸

今年目標國際觀光客來台600萬人次在今天達標，行政院副院長鄭文燦受訪時表示，在明年春節前完成準備，3月開放團客赴陸觀光，希望兩岸能互相開放團客。

行政院副院長鄭文燦及交通部長王國材今天下午前往桃園國際機場出席2023年第600萬人次來台旅客迎賓活動。交通部長王國材致詞時表示，來台600萬旅客最多的是港澳、約114萬人次，再來是日本85萬人次、韓國69萬人次，疫後國門剛開放，一切從頭開始，訂下明年1200萬人次的目標持續邁進。

行政院副院長鄭文燦在受訪時表示今年的目標國際觀光客600萬來台，今天已經達標，希望能推動台灣多元深度的旅遊，並提高旅遊的品質，讓台灣魅力可以展現，台灣往觀光立國的目標還要繼續往前走。

被問及開放大陸團客來台的時間點，鄭文燦表示今年開放了港澳自由行以及第三地的陸客來台，陸委會跟交通部研商希望在明年春節前完成準備，明年三月團客可以赴大陸觀光，希望兩岸的團客能互相開放。

今天成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生，陳先生一家四人今天搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台，陳先生表示這次是第四度來台灣，這次全家要去阿里山、太魯閣還有台北，上次來台灣是去清境，覺得清境很美。