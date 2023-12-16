出國搭廉航更划算？「傳統航空vs廉價航空」大對決！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「傳統航空vs廉價航空」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於傳統與廉價航空的看法。

在疫情解封後，台灣掀起了一波海外旅遊熱潮，民眾紛紛著手安排自己的旅行計畫。然而，除了安排行程、準備行李外，選擇適合的航班也是旅行中重要的一環，究竟該搭乘價格親民的廉價航空，還是要享受傳統航空提供的全方位服務與舒適體驗呢？讓我們來看看網友怎麼說吧！

「廉價航空」價格低廉優惠多 「傳統航空」乘坐體驗更舒適

▲ 傳統航空 vs 廉價航空 兩派網友看法 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「傳統航空vs廉價航空」的相關話題討論，可以發現選擇搭乘「廉價航空」的民眾大多是考量到預算，認為廉航的「平均價格」較低，加上經常推出「優惠活動」，因此容易買到價格較低廉的機票。

就有網友分享小資旅遊妙招，提到「想省錢就搭廉航」、「選廉航省下來的錢拿去吃大餐」等，推薦搭乘廉價航空可以節省開銷，將多餘的預算分配到其他的旅遊項目上。

然而，廉航之所以能提供便宜的機票，即是因為它們採取「使用者付費」的機制，像是餐點、行李托運等服務都需額外付費，傳統航空則涵蓋較完善的服務項目。有網友就分享「傳統航空可以托運2件23公斤的行李，絕對適合要爆買的人」，表示選擇傳統航空可以省去對行李重量、托運等問題的困擾，但如果「沒有行李托運需求」，就很適合搭乘廉價航空節省預算。

另外，也有網友認為「傳統航空的乘坐體驗較佳」，指出廉價航空的座位空間通常較小，乘客的活動範圍比較侷促，如果想「事前選位」還需要另外加錢；相較之下，傳統航空的機艙更寬敞，能讓乘客得到良好的休息品質。

此外，飛機上的「娛樂項目」也是影響民眾選擇的考慮因素，廉價航空幾乎不提供機上娛樂，而傳統航空則常附有電影、遊戲、音樂等。有網友就表示「短程上飛機就是睡覺，也不需要看螢幕、看電影」，但也有另一派網友提出「搭乘長程飛機如果沒有購買機上WiFi，又沒有娛樂項目會很無聊」，認為在短程航班上使用娛樂項目的機率較低，而長程飛行則因為空中訊號不穩定，需要仰賴班機提供的影音媒體來消磨時間。

你搭過廉價航空嗎？還是你是傳統航空的擁護者？如果你也計畫要出國，卻不知道該選擇廉價航空還是傳統航空的話，不妨參考看看網友的討論，針對自己的需求挑選適合的航班，享受美好的出國時光。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「傳統航空vs廉價航空」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/29~2023/11/29，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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