全台最潮機械藝廊！MB&F LAB Taipei盛大重新開幕

早在十年前進入台灣市場，即將在明年邁入第10週年紀的M.A.D Gallery今日正式改裝完成、重新開幕，並易名為MB&F LAB Taipei，整體空間更為簡潔、白皙、大器，開放明亮的展示空間，更將成為全台北最Chic、最潮的機械品藝廊。

最早由獨立製表品牌、多次獲得日內瓦GPHG大賞的MB&F所成立的實體空間原名為M.A.D Gallery，並搜羅全世界以特殊機械原理製造的製品、逸品，多數與時間功能相關，部分則近似於裝置藝術，酷炫、少量、高度值得賞玩珍藏。

而MB&F LAB Taipei目前在全世界僅有台北、法國巴黎、美國比佛利山莊與新加坡四間分店，或另類展現了台北金字塔頂級藏家所發揮的影響力，同時有別於過往：全新的MB&F LAB Taipe不以展示為主、更近似於舒適宜人的鑑賞空間，同時店內除帶來MB&F最新作品，包含HM11 Architect，另有MusicMachine 1 RELOADED、WORLD SKIES、Epee 1839等品牌，展現閱讀時間、理解時間的萬千變化可能。

開幕期間的重量級大作首推MB&F的話題新作：Horological Machine Nº11 Architect：表款共使用六個朝外的藍寶石水晶零件，其中「天井」的透明屋頂是由兩個獨立的圓弧鏡面以同軸心方式組合；同時中央天井則連結以外側四個「房間」，整體結構高程度顛覆了「手表」得傳統印象。原來Horological Machine Nº11 Architect是以中置飛行陀飛輪為中心，外側的四個窗型視窗則分別顯示了時間、動力儲存、溫度，以及校時功能。新品共藍色或玫瑰金面盤，全世界各限量25枚，必須提前預約。