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全台最潮機械藝廊！MB&F LAB Taipei盛大重新開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MB&F LAB Taipei重新開幕，以開放感、明亮的空間設計語彙，成為台北最潮、最前衛的科技藝廊。圖／MB&F提供
MB&F LAB Taipei重新開幕，以開放感、明亮的空間設計語彙，成為台北最潮、最前衛的科技藝廊。圖／MB&F提供

早在十年前進入台灣市場，即將在明年邁入第10週年紀的M.A.D Gallery今日正式改裝完成、重新開幕，並易名為MB&F LAB Taipei，整體空間更為簡潔、白皙、大器，開放明亮的展示空間，更將成為全台北最Chic、最潮的機械品藝廊。

最早由獨立製表品牌、多次獲得日內瓦GPHG大賞的MB&F所成立的實體空間原名為M.A.D Gallery，並搜羅全世界以特殊機械原理製造的製品、逸品，多數與時間功能相關，部分則近似於裝置藝術，酷炫、少量、高度值得賞玩珍藏。

而MB&F LAB Taipei目前在全世界僅有台北、法國巴黎、美國比佛利山莊與新加坡四間分店，或另類展現了台北金字塔頂級藏家所發揮的影響力，同時有別於過往：全新的MB&F LAB Taipe不以展示為主、更近似於舒適宜人的鑑賞空間，同時店內除帶來MB&F最新作品，包含HM11 Architect，另有MusicMachine 1 RELOADED、WORLD SKIES、Epee 1839等品牌，展現閱讀時間、理解時間的萬千變化可能。

開幕期間的重量級大作首推MB&F的話題新作：Horological Machine Nº11 Architect：表款共使用六個朝外的藍寶石水晶零件，其中「天井」的透明屋頂是由兩個獨立的圓弧鏡面以同軸心方式組合；同時中央天井則連結以外側四個「房間」，整體結構高程度顛覆了「手表」得傳統印象。原來Horological Machine Nº11 Architect是以中置飛行陀飛輪為中心，外側的四個窗型視窗則分別顯示了時間、動力儲存、溫度，以及校時功能。新品共藍色或玫瑰金面盤，全世界各限量25枚，必須提前預約。

一旦前往MB&F LAB Taipei，還可欣賞包含World Skies裝置藝術、宛如蜘蛛般的Octopod座鐘、以三位一體為概念的TriPod座鐘、MB&F滾珠座鐘...感受人類文明的巧思，更有集結科學家、工程師、製表師的創意結晶。MB&F LAB Taipei地址為台北市大安區敦化南路一段232巷2號1樓，每日自中午12點營業至晚上8點，每周日、一公休，亦可電洽：02-2775-2786、提前預約鑑賞。

大量白色牆面、北歐風格家具的MB&F LAB Taipei，集結來自全世界的創意機械逸品。圖／MB&F提供
大量白色牆面、北歐風格家具的MB&F LAB Taipei，集結來自全世界的創意機械逸品。圖／MB&F提供
可愛的WORLD SKIES裝置，當人從裝置前方走過時，將自動感測影像、並反應為金屬亮片的投射，並隨動作即時生成，平時則將顯示當地天氣，是家中新潮又可愛的機械裝置藝術品。圖／MB&F提供
可愛的WORLD SKIES裝置，當人從裝置前方走過時，將自動感測影像、並反應為金屬亮片的投射，並隨動作即時生成，平時則將顯示當地天氣，是家中新潮又可愛的機械裝置藝術品。圖／MB&F提供
Horological Machine Nº11 Architect，五集鈦金屬、42毫米、手上鍊機芯、倒置陀飛輪、時間顯示、動力儲存顯示、溫度計，808萬元、全世界限量25只。圖／MB&F提供
Horological Machine Nº11 Architect，五集鈦金屬、42毫米、手上鍊機芯、倒置陀飛輪、時間顯示、動力儲存顯示、溫度計，808萬元、全世界限量25只。圖／MB&F提供

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