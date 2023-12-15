TAG Heuer千萬身價表款首現台灣 閃亮鑽石、複雜陀飛輪工藝好吸睛

考量永續精神與關注人權，因此瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）於2022年首度運用實驗室鑽石取代天然鑽石，並結合複雜陀飛輪工藝，推出Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時碼表，引起市場關注。而今這只腕表搶先選在台灣展出，並還加碼呈現首款使用實驗室培育彩色鑽石腕表，讓藏家們能近距離賞玩，感受千萬身價魅力。

「永續」已是所有奢侈品牌都極為關注的議題，TAG Heuer也不例外，因此在優化旗下產品的同時，也在思考材質是否能更合乎其精神。因此反映出來的就是Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時碼表，為品牌首次在一款腕表的表殼、表冠、表盤和時標上採用實驗室培育鑽石；並配備專為此款腕表而開發，並經過瑞士天文台認證的陀飛輪機芯，採用獨家奈米碳管游絲，可提供抗磁性、抗震性、面對溫度變化的穩定性，實現最佳計時功能。而此款陀飛輪計時碼表亦同時推出有編織皮帶款式，改以黑色陶瓷拋光表圈搭配鈦金屬表扣，賦予腕表更為陽剛的風格。

泰格豪雅將實驗室培育鑽石以前衛的創意造型，添加至獨家表款的鋁製表圈和表鍊中。圖／TAG Heuer提供

除了Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時碼表來台展出之外，TAG Heuer還帶來了Carrera Plasma前衛粉鑽腕表，結合粉紅色與透明實驗室培育鑽石，象徵著品牌未來將更廣泛採用。全新Plasma前衛粉鑽計時腕表採用白金表殼，表冠鑲嵌有一顆1.3克拉粉紅色實驗室培育鑽石，並以一顆泰格豪雅標誌盾形粉色鑽石優雅地裝飾多晶體表面，凸顯璀璨反射及光線效果。同時表面綴有12枚鑲有實驗室培育鑽石的白金時標，時針與分針以「鏤空」處理，讓光影變化更為細膩。

泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表，白金表殼，鑽石總重4.8克拉，約300萬元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時碼表，陽極處理氧化鋁表殼，鋁製表圈與表鍊，鑽石總重15.5克拉，約1,683萬元。圖／TAG Heuer提供