冷氣團來襲！7-ELEVEN推「星級滷味、指定暖暖包、熱罐飲料」限時優惠　多款「冬至湯圓」開賣

週末冷空氣南下，7-ELEVEN因應本週全台各地路跑、假日市集等活動，集結溫暖商品加強門市備貨、推出個人麻辣鍋、星級滷味，同時展開指定暖暖包買1送1、熱罐飲料指定品項第2件8折（價低者折）、發熱衣任2件8折等限時優惠活動。而下週即將迎來24節氣的冬至，7-ELEVEN以「聯名有料湯圓」、「溫暖食飲」兩大策略，於線上線下平台推出各式創意湯圓、個人鍋物、甜鹹湯品等溫暖商品。

7-ELEVEN與知名麻辣鍋專門店「太和殿」、「新馬辣」聯名推出麻辣鍋及麻辣燙商品本週已回歸販售，也推出與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作新品「蕃茄羅宋湯」，濃郁蕃茄和豐富蔬菜燉煮，帶來溫暖飽足感。冷凍湯品則有「黑蒜雞湯」、「羊肉爐」等個人化湯品。冬天夯品熱食自助區展開優惠活動，「星級饗宴－滷味」、關東煮、麻辣燙全品項商品12月26日前任選滿額40元，加贈3點OPEN POINT點數。

除了正餐，不少民眾轉趨購買溫熱系食飲，7-ELEVEN觀察發現，在辦公、學區、交通轉運商圈等門市入冬以來熱罐機業績平均成長逾2成，即日起再推出暖胃新品「漢宮桂圓紅棗飲」，同步享有第2件8折優惠。7-ELEVEN門市更推薦「優菓甜坊」甜品系列微波加熱，搭餐享用成為冬日療癒甜品，即日起至12月26日指定品項任選第2件6折。另12月21日至12月24日限時4天，「行動隨時取」CITY系列推出甜蜜水果系、咀嚼系、熱可可等風味飲品項限量優惠。

「iOPEN Mall」即日起至12月25日止祭出超強鍋物策展「開鍋趣吧」，從湯底、醬料、食材到飲品，一條龍式服務滿足愛吃鍋的饕客們，線上隨時下單、線下就近7-ELEVEN門市取貨，更主打與經濟部中小及新創企業署合作的城鄉厚禮專區，精選豪鮮食品、享島鮮物、新台澎海鮮、志斌食品等在地優質生鮮商家加入「開鍋趣吧」策展活動，全站精選逾80款鍋物、湯底，指定單品最低下殺5折起，更推出單筆購物滿499元輸入【hotpot-50】」現折50元的限時限量優惠活動。

冬至吃湯圓除了是傳統習俗，也符合現代人講究過節的儀式感，近年在社群平台掀起曬湯圓照熱潮，根據統計去年冬天就有超過60萬人次到7-ELEVEN購買湯圓，其中除了經典的花生和芝麻口味，約有4成消費者會挑選富具創意的新口味嘗鮮。7-ELEVEN今年整合線上線下平台，攜手名店、知名品牌與肖像推出各式湯圓，傳統口味、創意包餡等甜鹹口味皆有。

7-ELEVEN實體門市推出「義美－杏仁可可湯圓」、「桂冠－舊振南綠豆椪湯圓」等超商獨家新口味；還有「桂冠－焦糖布丁湯圓」以布丁狗為主題的可愛包裝，7-ELEVEN獨家限量加價89元即可獲得布丁狗絨毛娃娃，送完為止。即日起至12月17日限時3天推出湯圓任選3件7折超值活動，12月26日前還可享指定品項湯圓任選2件8折優惠。

7-ELEVEN門市預購與「i預購」平台則主打創新口味，與手搖飲店、甜品店合作開發顛覆以往的湯圓，挑戰年輕族群味蕾。OPEN!家族與手搖飲名店「歇腳亭」攜手推出「OPEN! X 歇腳亭黑糖珍珠雙色湯圓」，招牌的黑糖蜜釀珍珠搭配湯圓內餡為芋頭牛奶、花生堅果，黑糖珍珠加湯圓兩種口味一次滿足；「鮮芋仙 X 卡納赫拉的小動物花餡草仔粿」使用古早味草仔粿製成湯圓外皮，草仔粿紅豆圓搭配微甜紅豆泥內餡，金黃地瓜外皮包入香濃花生內餡，還有芋圓、番薯圓集結多種口味；喜愛鹹湯圓更不能錯過「老爸ㄟ廚房客家鹹湯圓」，屏東內埔老街傳統客家美食之一，Q彈湯圓外皮包著以特製油蔥爆香拌炒後的豐富內餡，糯米控老饕必吃。