飛越4400里 絲路光華敦煌石窟藝術特展明在佛館登場

飛越4400公里，一眼千年！兩岸攜手籌辦13年的絲路光華─敦煌石窟藝術特展，12月16日將在佛陀紀念館展出4個月，重現已經封窟的敦煌第3窟及第45窟精采文物，被喻為人類美術史上不可逾越的篇章，是台灣難得一見的珍貴展覽。

佛陀紀念館館長如常法師與大陸敦煌研究院長蘇伯民，今早共同主持絲路光華─郭煌石窟藝術特展「開箱」記者會，聯合報總管理處執行長黃素娟等兩岸媒體與會。

位在絲綢之路的敦煌，公元1世紀漢代起是貫通歐亞大陸的主要幹線，相傳前秦建元2年有位苦行僧行腳樂僔到此地忽見金光，狀有千佛，因此在鳴沙山麓岩壁開鑿石窟，燦爛的敦煌石窟群就此誕生，融合建築、雕塑、壁畫於一體，歷時千年不朽。

佛光山開山宗長星雲大師啟建佛陀紀念館之初，即採用與敦煌莫高窟近似的黃砂岩磚塊作為結構主題，將敦煌藝術精神延伸至台灣，佛館多年前繼成功策畫龍門石窟特展後，星雲大師發願要引入敦煌石窟藝術文物，此一心願歷時13年籌備，如今完成。

佛館館長如常法師說，為何十多年來執著策展，因為在博物館界及考古界首推的世界文化遺產就是敦煌莫高窟，星雲大師1989到的敦煌參觀時，看到看到世界級文化遺產即心存夢想，2013年邀到敦煌研究團隊前來佛館考察，同年去敦煌把千年文物精華帶到台灣展出，讓大家能盡覽世界如此重要的文物寶藏，而佛館內的千手千眼觀音像，就取樣自莫高第3窟，雙方結緣至今。

「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」前後策畫13年，如常說，原本在疫前就要展出，結果延至今日，這次展出的敦煌文物，價值及布展難度均具挑戰性，將具體展中央柱窟432窟、第45窟、第3窟、7座藻井等百件文物，另五台山壁畫將以新媒體科技進行展示，難度極高，更具可看性。

敦煌研究院長蘇伯民，敦煌石窟建造千年，跨越10個朝代，共有492洞窟，1987年被聯合國教科文組織列為世界遺產，敦煌研究院所屬學科門成立保護團隊，盡力研究保存，同時辦雜誌傳播文化價值，每年亦邀學者舉辦論壇發揚敦煌藝術文化。他說，佛教交流在兩岸扮演重要角色，希望能將佛陀精神化為扶持世界的動力，「此次敦煌特展，相信是對星雲大師最好的紀念」。