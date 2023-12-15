手上的金龍集合啦！瑞士精品鐘表 龍年主題小閱兵

12生肖總在東方文化中佔有重要角色，其中又以龍年的譬喻最受歡迎。因應即將來臨的2024龍年，不少瑞士鐘表品牌亦推出龍年主題表款，以琺瑯、三問報時或形象圖騰，帶來年度話題、喜迎2024。

寶珀（Blancpain）是最早推出生肖龍年的高級品牌之一，其中又以Villeret年曆腕表最為經典。該系列今年則推出1只複雜功能的三問報時（Minute Repeater）腕表並結合獨特的動偶技術：332C型三問報時機芯擁有更複雜、悅耳的「教堂」式鐘聲，尤其三問報時機制運作時、背面精雕「五趾龍爪」祥龍的5個部件還將動作：栩栩如生。全球限量僅1只，並僅在台北101專賣店中販售，訂價約1001萬4,000元。

雖然在技法上有別於精雕，但同樣耗時的琺瑯則為積家（Jaeger-LeCoultre）運用，打造為一款Reverso Tribute Enamel Dragon翻轉腕表，品牌工匠運用了名為「模雕」（Modelled Engraving） 的技法，使用10種不同尺寸的雕刻刀逐步雕鑿金屬，花費80小時，再結合黑色的大明火琺瑯。為了讓祥龍的顏色更為立體，龍身的拋光與鱗甲則再以黑色鍍銠勾勒輪廓、並以噴砂質感的雲朵營造出整體氛圍。在表殼翻轉之際、似有上古神獸翻騰而來。