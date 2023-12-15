聽新聞
test
0:00 / 0:00
手上的金龍集合啦！瑞士精品鐘表 龍年主題小閱兵
12生肖總在東方文化中佔有重要角色，其中又以龍年的譬喻最受歡迎。因應即將來臨的2024龍年，不少瑞士鐘表品牌亦推出龍年主題表款，以琺瑯、三問報時或形象圖騰，帶來年度話題、喜迎2024。
寶珀（Blancpain）是最早推出生肖龍年的高級品牌之一，其中又以Villeret年曆腕表最為經典。該系列今年則推出1只複雜功能的三問報時（Minute Repeater）腕表並結合獨特的動偶技術：332C型三問報時機芯擁有更複雜、悅耳的「教堂」式鐘聲，尤其三問報時機制運作時、背面精雕「五趾龍爪」祥龍的5個部件還將動作：栩栩如生。全球限量僅1只，並僅在台北101專賣店中販售，訂價約1001萬4,000元。
雖然在技法上有別於精雕，但同樣耗時的琺瑯則為積家（Jaeger-LeCoultre）運用，打造為一款Reverso Tribute Enamel Dragon翻轉腕表，品牌工匠運用了名為「模雕」（Modelled Engraving） 的技法，使用10種不同尺寸的雕刻刀逐步雕鑿金屬，花費80小時，再結合黑色的大明火琺瑯。為了讓祥龍的顏色更為立體，龍身的拋光與鱗甲則再以黑色鍍銠勾勒輪廓、並以噴砂質感的雲朵營造出整體氛圍。在表殼翻轉之際、似有上古神獸翻騰而來。
名士（Baume et Mercier）則推出利維拉系列Baumatic日期月相腕表的龍年特別版（男款）、以及利維拉系列自動上鍊腕表的龍年特別版（女士款），前者的底蓋藍寶石水晶玻璃上具現了一只五爪金龍、更與Baumatic自動上鍊機芯的日內瓦波紋、打磨修飾，產生鮮明對比；女表的背面與男款有相似視覺、但正面則在白色天然珍珠母貝錶盤飾有透明的山海飾紋，兩款各限量150只、價格店洽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言