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手上的金龍集合啦！瑞士精品鐘表 龍年主題小閱兵

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
名士（Baume et Mercier）的利維拉系列Baumatic日期月相腕表的龍年特別版與自動上鍊腕表的龍年特別版，各限量150只，並於背面展示了金色龍形圖騰、威武生猛。圖／Baume et Mercier提供
名士（Baume et Mercier）的利維拉系列Baumatic日期月相腕表的龍年特別版與自動上鍊腕表的龍年特別版，各限量150只，並於背面展示了金色龍形圖騰、威武生猛。圖／Baume et Mercier提供

12生肖總在東方文化中佔有重要角色，其中又以龍年的譬喻最受歡迎。因應即將來臨的2024龍年，不少瑞士鐘表品牌亦推出龍年主題表款，以琺瑯、三問報時或形象圖騰，帶來年度話題、喜迎2024。

寶珀（Blancpain）是最早推出生肖龍年的高級品牌之一，其中又以Villeret年曆腕表最為經典。該系列今年則推出1只複雜功能的三問報時（Minute Repeater）腕表並結合獨特的動偶技術：332C型三問報時機芯擁有更複雜、悅耳的「教堂」式鐘聲，尤其三問報時機制運作時、背面精雕「五趾龍爪」祥龍的5個部件還將動作：栩栩如生。全球限量僅1只，並僅在台北101專賣店中販售，訂價約1001萬4,000元。

雖然在技法上有別於精雕，但同樣耗時的琺瑯則為積家（Jaeger-LeCoultre）運用，打造為一款Reverso Tribute Enamel Dragon翻轉腕表，品牌工匠運用了名為「模雕」（Modelled Engraving） 的技法，使用10種不同尺寸的雕刻刀逐步雕鑿金屬，花費80小時，再結合黑色的大明火琺瑯。為了讓祥龍的顏色更為立體，龍身的拋光與鱗甲則再以黑色鍍銠勾勒輪廓、並以噴砂質感的雲朵營造出整體氛圍。在表殼翻轉之際、似有上古神獸翻騰而來。

名士（Baume et Mercier）則推出利維拉系列Baumatic日期月相腕表的龍年特別版（男款）、以及利維拉系列自動上鍊腕表的龍年特別版（女士款），前者的底蓋藍寶石水晶玻璃上具現了一只五爪金龍、更與Baumatic自動上鍊機芯的日內瓦波紋、打磨修飾，產生鮮明對比；女表的背面與男款有相似視覺、但正面則在白色天然珍珠母貝錶盤飾有透明的山海飾紋，兩款各限量150只、價格店洽。

需塗覆五至六層琺瑯、逐層燒製並冷卻的純黑色琺瑯，其底蓋和面盤個別需16與8小時以上工序，耗工耗時。圖／Jaeger-LeCoultre提供
需塗覆五至六層琺瑯、逐層燒製並冷卻的純黑色琺瑯，其底蓋和面盤個別需16與8小時以上工序，耗工耗時。圖／Jaeger-LeCoultre提供
低調風格的Reverso Tribute Enamel Dragon翻轉腕表，僅在翻轉背面時才有金龍似騰空示現。圖／Jaeger-LeCoultre提供
低調風格的Reverso Tribute Enamel Dragon翻轉腕表，僅在翻轉背面時才有金龍似騰空示現。圖／Jaeger-LeCoultre提供
不少瑞士鐘表品牌紛紛推出龍年主題表款，例如Blancpain的三問報時動偶龍表，在簡約外觀下，內藏複雜功能與工藝。圖／Blancpain提供
不少瑞士鐘表品牌紛紛推出龍年主題表款，例如Blancpain的三問報時動偶龍表，在簡約外觀下，內藏複雜功能與工藝。圖／Blancpain提供
背面共由五個部件組成的五爪金龍，將在三問機制運作時同步動作、活靈活現。圖／Blancpain提供
背面共由五個部件組成的五爪金龍，將在三問機制運作時同步動作、活靈活現。圖／Blancpain提供

腕表 品牌 生肖

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