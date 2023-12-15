@cosme台灣美妝大賞公布！眼部保養讓專櫃開架競爭激烈

從日本、香港到台灣，都被不少愛好保養美妝人重視的@cosme美妝大賞，2023年的最新榜單出爐，共累積43,674篇消費者口碑心得，評選109,300件產品，最終挑選出4大獎項，共88支產品獲賞。其中眼部保養類更成為焦點，專櫃與開架品牌各有斬獲，其他如卸妝、具有防曬效果的底妝等，同樣是焦點。

在疫情時刻，因為需要戴口罩，讓眼部保養更為重要，其中眼霜是許多人的最愛，更強調抗老效果，由開架的巴黎萊雅金致臻顏花蜜奢養眼霜奪下冠軍，二、三名同樣是開架品牌的霓淨思胜肽撫紋賦活眼霜、Dr.May專業ACE撫紋眼霜贏下；眼部精華則是專櫃保養品的天下，前三名分別是克蘭詩黃金亮眼萃、蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼粹、資生堂國際櫃紅妍超導循環眼部精華，都是著重在保濕彈嫩眼周。

另一討論度則是在具有防曬功效的隔離、底妝，臉部防曬由安耐曬濾鏡美顏日間防護精華、SUQQU晶采防曬日霜、安耐曬柔光乳敏感肌特效防曬露入榜，身體防曬則是安耐曬金鑽高效防曬露N 4X版、ALLIE持采UV高效防曬水凝乳EX、自白肌玻尿酸保濕涼感防曬噴霧等，安耐曬可說是防曬類的大贏家。

而防曬底妝分別有PONY EFFECT水透光妝前防護乳升級版、ELIXIR 怡麗絲爾彈潤多效美肌乳、BOBBI BROWN冬蟲夏草精華亮膚持妝乳、雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底等入榜，代表大家化妝時，都很重視防曬。