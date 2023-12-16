2024跨年衝一波！6大海外國家給你全新的跨年體驗



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「跨年國家」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的跨年國家排行。

不知不覺又到了一年的尾聲，而在新的一年即將到來之際，相信不少人已經開始盤算如何度過跨年夜，除了在家與親朋好友相聚、或者參與台灣各地舉辦的跨年活動外，也有部分民眾選擇到其他國家歡慶新年到來，因此我們便針對「跨年國家」進行觀測，一起看看大家都到哪些國家跨年！

日本跨年網友大推體驗傳統神社文化 韓國普信閣、首爾塔人潮滿滿要提早卡位

▲ 網友熱議TOP6跨年國家 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「跨年國家」的討論，發現「日本」被最多網友提及。不少民眾都發文請益跨年期間至日本旅遊的行程該如何安排，引來有經驗的網友回覆「1/1神社很熱鬧」、「晚上的時候找一下離飯店最近的神社，會聽到敲鐘聲然後去跟他們一起排隊祈福（會排非常長），然後隔天早上去大一點的神社（淺草寺）參拜」，點出日本的神社跨年「沒有煙火沒有演唱會」，跟台灣截然不同，是相當有特色的文化。

不過也有網友補充「在日本工作一年半，跨年對遊客來說真的很無聊ㄛ！」、「想好好逛街的話不建議這時候來」，指出跨年期間日本多數店家會暫停營業，平時必逛的商場也可能不對外開放，建議若是來跨年還想順道好好「血拼」的遊客要提前安排其他行程，避免敗興而歸。

而「韓國」也是許多人喜愛的跨年旅遊國家，其中如「普信閣敲鐘」、「南山首爾塔燈光秀倒數」、「樂天世界塔煙火秀」等都是十分熱門的跨年行程，但有網友提到「聽說要很早很早就去卡位，不然就只能看到人頭而已」，指出跨年時以上各大知名景點會充滿人潮，若沒提前到場就很難近距離參與活動。

另外，許多在跨年期間前往「美國」旅遊的民眾則會選擇到位於紐約的「時代廣場」，與來自各地的遊客一起狂歡同樂、迎接新的一年到來，網友便形容「紐約跨年的氛圍真的不一樣，超High」，認為一生中一定要體驗一次看看。

然而相關討論中也出現不少勸退的留言如「時代廣場跨年真的先不要，除非準備好整個晚上不尿尿」、「人爆炸多，氣溫又冷」，點出現場人山人海、氣溫又低，想去的人要做好心理準備才行！

2023年已經剩下不到一個月的時間，你想好跨年要如何度過了嗎？如果今年想來點不一樣的體驗、感受海外國家的跨年氣氛，不妨參考以上網友推薦的國家及行程，把握機會立刻動身吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「跨年國家」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/01~2023/11/26，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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