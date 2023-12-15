市仔券、商圈券來了！中市12月21日、22日再發5萬份

台中市府今年發3波物調券，活動已於10月底結束，創造逾1.5億元庶民經濟，市府乘勝追擊，12月21、22日將再推出「市仔券」和「商圈券」，總計發放約5萬份，預計再創至少近1000萬元營業額。

經發局指出，為延續物調券帶來的好成績，市府再推出「市仔券」和「商圈券」。此次兌領場域特別選定自購物節開跑，民眾消費登錄最高的10處公有市場、8處攤販集中區，還有最會行銷宣傳購物節的19處商圈，民眾可於12月21日或12月22日，以100元現金兌換200元「市仔券」或「商圈券」，發放共約5萬份。

經發局表示，使用該券消費後，向攤商、店家索取收據或發票，在台中通暨購物節APP登錄，更享消費金額3倍或5倍累計，除了享有加菜金優惠，又可趕上購物節最後兩周抽現金、抽好宅活動，此次預計再創至少近1000萬元營業額。