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市仔券、商圈券來了！中市12月21日、22日再發5萬份

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府今年發三波物調券，活動已於10月底結束，創造逾1.5億元庶民經濟。圖／台中市政府提供
台中市府今年發三波物調券，活動已於10月底結束，創造逾1.5億元庶民經濟。圖／台中市政府提供

台中市府今年發3波物調券，活動已於10月底結束，創造逾1.5億元庶民經濟，市府乘勝追擊，12月21、22日將再推出「市仔券」和「商圈券」，總計發放約5萬份，預計再創至少近1000萬元營業額。

經發局指出，為延續物調券帶來的好成績，市府再推出「市仔券」和「商圈券」。此次兌領場域特別選定自購物節開跑，民眾消費登錄最高的10處公有市場、8處攤販集中區，還有最會行銷宣傳購物節的19處商圈，民眾可於12月21日或12月22日，以100元現金兌換200元「市仔券」或「商圈券」，發放共約5萬份。

經發局表示，使用該券消費後，向攤商、店家索取收據或發票，在台中通暨購物節APP登錄，更享消費金額3倍或5倍累計，除了享有加菜金優惠，又可趕上購物節最後兩周抽現金、抽好宅活動，此次預計再創至少近1000萬元營業額。

經發局提醒，這次發放場域共37處，各場域分配的券數不一，在市場、夜市可兌換「市仔券」，而在商圈則是兌換「商圈券」，兌換與使用規則均相同，每人每次至多兌換兩份，數量有限，換完為止。該券可於發放日起使用至12月24日止，活動期限內視同現金，不得跨場域使用，僅能於券上所示場域消費，如逾期或遺失，恕不退費或補發。

台中市府今年發三波物調券，創造逾1.5億元庶民經濟，市府12月21、22日將再推出「市仔券」和「商圈券」，總計發放約5萬份。圖／台中市政府提供
台中市府今年發三波物調券，創造逾1.5億元庶民經濟，市府12月21、22日將再推出「市仔券」和「商圈券」，總計發放約5萬份。圖／台中市政府提供

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