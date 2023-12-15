台北第2家CASETiFY STUDiO中山商圈開幕 限時4天2件8折

每次經過店鋪都大排長龍的CASETiFY宣佈台北第2間「CASETiFY STUDiO」品牌概念店今日於新光三越台北南西店三館1樓正式開幕！歡慶開幕，自12月15日至12月18日一連4天限時推出指定商品2件8折優惠，且單筆消費結帳金額滿2500元即可兌換限量CASETiFY ARTiST獨家明信片組乙套，內含12款繽紛設計，一次收集來自全球藝術家的創意設計。CASETiFY Club黃金級會員亦可於12月15日開幕首日獨享「快速通道」禮遇，並免費兌換CASETiFY ARTiST獨家明信片組乙套。

此外，由周湯豪所主理的品牌「Wish You A Good Life祝您好命」與CASETiFY亦於今日推出第2波聯名系列，更特別打造全球限量的「好命限定版禮盒」，搶先於 CASETiFY STUDiO新光南西三館獨家首賣3日，全球限量100組，門市亦將展示「祝您好命」巨型鏡面手機殼及創意印花鏡，還可至品牌官方IG下載限定聯名濾鏡打卡。