快訊

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

「6年前被母親綁架」英少年在法山區獨自走了4天 善心司機撿到他！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北第2家CASETiFY STUDiO中山商圈開幕 限時4天2件8折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
由周湯豪所主理的品牌「Wish You A Good Life祝您好命」與CASETiFY亦於今日推出第2波聯名系列。記者黃筱晴／攝影
由周湯豪所主理的品牌「Wish You A Good Life祝您好命」與CASETiFY亦於今日推出第2波聯名系列。記者黃筱晴／攝影

每次經過店鋪都大排長龍的CASETiFY宣佈台北第2間「CASETiFY STUDiO」品牌概念店今日於新光三越台北南西店三館1樓正式開幕！歡慶開幕，自12月15日至12月18日一連4天限時推出指定商品2件8折優惠，且單筆消費結帳金額滿2500元即可兌換限量CASETiFY ARTiST獨家明信片組乙套，內含12款繽紛設計，一次收集來自全球藝術家的創意設計。CASETiFY Club黃金級會員亦可於12月15日開幕首日獨享「快速通道」禮遇，並免費兌換CASETiFY ARTiST獨家明信片組乙套。

此外，由周湯豪所主理的品牌「Wish You A Good Life祝您好命」與CASETiFY亦於今日推出第2波聯名系列，更特別打造全球限量的「好命限定版禮盒」，搶先於 CASETiFY STUDiO新光南西三館獨家首賣3日，全球限量100組，門市亦將展示「祝您好命」巨型鏡面手機殼及創意印花鏡，還可至品牌官方IG下載限定聯名濾鏡打卡。

近期CASETiFY推出多款創意新品，包含防護力與支架功能兼具的創新強悍防摔立架手機殼、優雅簡約的矽膠波紋手機殼、輕巧MagSafe兼容磁吸系列配件及最新 PowerThru 2合1充電座等人氣商品；另外，手機吊飾、掛繩也推出眾多繽紛華麗新款，不僅方便隨身攜帶手機，還可點綴日常穿搭。快趁著開幕慶限時優惠購入。

「好命限定版禮盒」於CASETiFY STUDiO新光南西三館獨家首賣，售價10680元。圖／CASETiFY提供
「好命限定版禮盒」於CASETiFY STUDiO新光南西三館獨家首賣，售價10680元。圖／CASETiFY提供
可於現場客製化專屬手機殼設計。記者黃筱晴／攝影
可於現場客製化專屬手機殼設計。記者黃筱晴／攝影
連鏡頭貼也推出浮誇款式。記者黃筱晴／攝影
連鏡頭貼也推出浮誇款式。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO 新光三越台北南西店三館採用品牌視覺粉紅色與藍色漸層牆面。圖／CASETiFY提供
CASETiFY STUDiO 新光三越台北南西店三館採用品牌視覺粉紅色與藍色漸層牆面。圖／CASETiFY提供
經典的手機掛繩系列也推出新色。記者黃筱晴／攝影
經典的手機掛繩系列也推出新色。記者黃筱晴／攝影
前陣子推出手機殼與立架二合一的強悍防摔立架手機殼系列。記者黃筱晴／攝影
前陣子推出手機殼與立架二合一的強悍防摔立架手機殼系列。記者黃筱晴／攝影
全新登場的矽膠波紋手機殼，手感獨特。圖／CASETiFY提供
全新登場的矽膠波紋手機殼，手感獨特。圖／CASETiFY提供
開幕前4天，單筆消費結帳金額滿2500元即可兌換限量CASETiFY ARTiST獨家明信片組乙套。記者黃筱晴／攝影
開幕前4天，單筆消費結帳金額滿2500元即可兌換限量CASETiFY ARTiST獨家明信片組乙套。記者黃筱晴／攝影
最新推出的「幸運彩星」手機吊飾。記者黃筱晴／攝影
最新推出的「幸運彩星」手機吊飾。記者黃筱晴／攝影
全新手機串飾背帶系列，每款造型都超浮誇。記者黃筱晴／攝影
全新手機串飾背帶系列，每款造型都超浮誇。記者黃筱晴／攝影
Snappy磁吸手機指環支架系列。記者黃筱晴／攝影
Snappy磁吸手機指環支架系列。記者黃筱晴／攝影
設計師聯名系列新品。記者黃筱晴／攝影
設計師聯名系列新品。記者黃筱晴／攝影
Snappy磁吸手機支架系列。記者黃筱晴／攝影
Snappy磁吸手機支架系列。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO新光三越台北南西店三館採用品牌視覺粉紅色與藍色漸層牆面。圖／CASETiFY提供
CASETiFY STUDiO新光三越台北南西店三館採用品牌視覺粉紅色與藍色漸層牆面。圖／CASETiFY提供

品牌

延伸閱讀

誠品松菸店24小時書店1月20日試營運 書量增3倍等同敦南店

大明星都來了！「七股鹽山 x 三麗鷗」Hello Kitty攜酷企鵝、蛋黃哥驚豔亮相 打卡療癒鹽雕再送「聯名限定明信片」

距明年學測剩1個多月！家長寫明信片打氣 考生見父親筆信哽咽

只送不賣！OPPO跨界攜手AMBUSH®　為Find N3 Flip打造「Y2K風格聯名手機殼」

相關新聞

交換禮物買啥？【史努比X頂尖藝術大師】12／22起快閃華山 與世界名畫碰撞新火花

接力卡娜赫拉闖入畫作的主題，這回輪到史努比了！PEANUTS和ARTiSTORY合作，在華山文創園區首度推出期間限定快閃店，由史努比帶領一票夥伴，在許多大師們的作品裡，除了致敬經典作品之外，也希望跟粉絲一起欣賞這些歷久不衰的頂尖藝術，將從月底12/22起到明年的4/8在華山文創產業園區跟大家見面，粉絲們記得安排好時間朝聖～

「快龍+皮卡丘純金徽標」1個15萬！寶可夢中心台北現場直擊　開幕紀念商品售價一次看

文／蔡瓅萱「Pokémon Center TAIPEI」（寶可夢中心台北）於今（8）日在新光三越台北信義新天地A11 3樓盛大開幕！當初傳出台灣即將開設第一家寶可夢中心時，就已經引發大量關注和討論，開

好大一尊！「6米巨型貓福珊迪」坐鎮台中 加碼「軟萌快閃店」打卡限定海洋世界

貓奴們衝呀！日本人氣插畫家筆下超療癒「貓福珊迪」限定快閃台中中友百貨，除了滿滿的軟萌周邊商品超好逛外，現場還有「貓福珊迪拍貼機」，週末就來打卡拍照、剁手手。

嗨爆跨年夜！2024「全台跨年演唱會」活動地點、卡司整理包 超強陣容持續更新

年末最大盛事！即將步入2024，全台各縣市跨年晚會備受矚目，以下整理了「12大跨年演唱會」時間、地點及卡司陣容，資訊持續更新！

快閃一個月！【真珠美人魚】20週年活動登陸誠品南西 限定拍貼機、必收夢幻商品一次看

真珠美人魚已經20週年啦！聽到大家的心聲、一直敲碗想要的全新系列商品終於來了，都出現在誠品生活南西店的主題快閃店中，有耳環、項鍊、戒指等公主風飾品，還有夢幻水晶貝殼包，都是必收的超生火商品，20週年的限定拍貼機也準備好了，只有快閃一個月，粉絲們快排好行程出門朝聖囉！

鼠友們集合！療癒系「真人尺寸天竺鼠車車」快閃赤峰街 超人氣「倉鼠助六」也將進駐華山園區

「天竺鼠車車」真的可以坐！療癒系「天竺鼠車車」快閃店進駐中山商圈，必拍開放乘坐的「1:1真人尺寸車車」！還有「倉鼠助六」華山快閃店將自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。