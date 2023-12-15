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雲門教室送給孩子2024首檔藝文活動！ 12月31日前報名享8折優惠

聯合新聞網／ 聯合數位文創
雲門教室2024年1月推出「兒童舞動營」與「武術先修營」二檔專屬兒童的營隊活動，雙科報名享優惠。 圖／雲門舞集舞蹈教室提供
雲門教室2024年1月推出「兒童舞動營」與「武術先修營」二檔專屬兒童的營隊活動，雙科報名享優惠。 圖／雲門舞集舞蹈教室提供

雲門教室針對6-9歲兒童開設的冬令營活動，將於2024年1月底陸續開課。課程分別為「兒童舞動營」與「武術先修營」兩種類型的三日營隊。透過肢體律動與鍛鍊的課程，讓孩子在短短三天的時間，接觸到多元藝術的探索，培養對美感的啟發。也能透過團體合作的活動，豐富肢體語彙，為人際關係的交流打下基礎。現在於12月底前報名雙科，還能享有8折學費優惠。

「兒童舞動營」透過豐富有趣的三日課程為學員的美感教育扎根，舞動身體發揮創造力。 圖／雲門舞集舞蹈教室提供
「兒童舞動營」透過豐富有趣的三日課程為學員的美感教育扎根，舞動身體發揮創造力。 圖／雲門舞集舞蹈教室提供

「兒童舞動營」是以肢體律動為基礎，結合音樂、圖畫、遊戲等豐富多樣的元素，開啟孩子的五感，並透過身體來感知和表達。孩子不僅能開心探索，在每日不同的單元活動主題中，觀察生活和模擬想像，練習身體多變的造形，和其他友伴一起互動、合作，體驗身體與頭腦同時運作，瞬間做出反應的想像力與創造力，探索創意的無限可能。

「武術先修營」在遊戲中習武的獨家教學法，在奠基學員基本功的同時，也可提升學習的專注力。 圖／雲門舞集舞蹈教室提供
「武術先修營」在遊戲中習武的獨家教學法，在奠基學員基本功的同時，也可提升學習的專注力。 圖／雲門舞集舞蹈教室提供

「武術先修營」著重於基本功練習，在拳術與遊戲中，一次次提升體能，發現身體的力量。透過情境引導與童趣鋪陳，讓孩子熟悉的動物形象，學習「仿生拳」模擬動物態勢。從渾身是勁的馬拳、開展大方的鶴拳，到靈活多變的蠍拳，對於打拳的力道，動作，能掌握到更多細節要求，建立起練武該有的態勢。仿生拳練習不僅是提升學習武術的趣味，更是培養孩子的觀察力，且透過拳法模擬動物的態勢，將學習體驗「以（馬）為形，以形為拳」武術世界的身體觀。而最後的站樁收功，讓孩子回到內心，學會保持身心的內斂與沉靜。

雲門教室致力推廣藝文活動，也提供學員們各種藝文表演資訊與優惠活動，推薦有興趣的家長與孩童，新的一年除了培養動身體的習慣，也能享專屬優惠購票欣賞烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》的演出，為自己，或孩子的2024年，於一年之初就能沈浸於藝文活動與課程的體驗，提升美好愉悅的生活感受。冬令營詳細請洽雲門教室官網

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