實機搶先看！全新款式PlayStation 5上市日期確定了 節日限時優惠同步登場

聖誕禮物決定就是你了！新款體積變小、一樣好玩的PlayStation 5將於2023年12月20日正式在台發售，台灣售價也隨之公開，配備Ultra HD Blu-ray光碟機的PlayStation 5主機建議售價為17580元，PlayStation 5數位版建議售價為14580元。

PlayStation在10月初宣布推出更輕薄外型的新款PS5主機，同樣的功能，但體積與重量大幅減少，體積減少了30%以上，重量減少了18%和24%，且內建更大容量的1TB儲存空間；外型設計上，兩側改為4個獨立護蓋設計，上半部為亮面、下半部則是霧面質感，前方的USB連接埠也從現行的Type-A與Type-C各1組，改為有2組Type-C。另一個特色則是改成可另外擴充光碟機的設計，數位版的用戶若之後反悔，可以透過另外選購光碟機的方式擴充，PlayStation 5數位版專用的Ultra HD Blu-ray光碟機將可另行購買，建議售價為3680元。

新款PS5內附1組拆裝方便的支架，讓用戶水平橫放更穩定；如果想要直立擺放，適用於PlayStation 5全機型的新直立架亦將另行販售，建議售價為980元。PlayStation也預告，PS5新機型將在2024年初推出各種護蓋顏色，包括全霧面黑以及「地心系列」的火山紅、鈷藍色與亮灰銀等配色。