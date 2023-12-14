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香港直擊！林柏宏現身浪琴香港國際賽事 活力演繹優雅潮

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
現身香江的林柏宏，配戴了一款Spirit先行者系列Zulu Time 18K金腕表，小秀輕奢。圖／Longines提供
現身香江的林柏宏，配戴了一款Spirit先行者系列Zulu Time 18K金腕表，小秀輕奢。圖／Longines提供

賽馬活動看似充滿了爆發力、速度與衝刺，但賽馬同時也和時間、精確，甚至是優雅的姿態息息相關。由瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）主辦的「浪琴香港國際賽事」，日前甫於香港沙田馬場舉辦盛大落幕，賽事包含四大一級賽事：「浪琴香港瓶」、「浪琴香港短途錦標」、「浪琴香港一哩錦標」，以及「浪琴香港盃」，不僅有品牌好友林柏宏優雅登台，賽事總獎金更高達約新台幣4億7,200萬元，也再度展現了賽馬賽事的澎湃熱力。

事實上賽馬除了勝負，更象徵對未知的豁達和精確的掌握。由於人馬無法以語言互通，騎師平日即需與馬培養默契；同時賽馬的竅門也並非僅有直線加速，賽事不同前段的蓄力、卡位、衝刺，再再考驗騎師的運籌帷幄，最終方能擁抱變化、摘下甜美戰果。

浪琴早在1869年生產首款以馬術為主題的時計，並在1912年成為「里斯本場地障礙賽事」的合作伙伴。今日浪琴不僅贊助全世界包含場地障礙賽、三項賽、盛裝舞步賽與平地賽等各類馬術活動，更是全世界與賽馬連結最密切的精品品牌。浪琴長年與全世界的優秀騎師合作，像是品牌優雅形象大使、新一代馬術好手Edouard Schmitz便配戴以Spirit系列自動腕表，他曾在2022年獲世界冠軍聯賽超級盃冠軍，在冷靜下流露了超齡的早熟。同為年輕好手、配戴上Master表款的Bryan Balsiger則以陽光自信，展示馬術朝氣蓬勃的開朗面向，又像德裔美籍的Sabine SchutKery曾在2021參加東京奧運並獲團體銀牌，更以55歲的生涯現役與手上的La Grande Classique表款，體現與馬術如出一掣、因時間淬煉出的睿智、優雅與豁達。

林柏宏則在專訪時回應，他會以細緻、協調與內功三個關鍵字來為賽馬定調，「為什麼要講內功？因為它（馬術）其實是一個非常耗腦跟耗精神的比賽...如果看起來越從容越優雅，反而那才是最高難度。」但當被問到會否試試博弈手氣時，林柏宏則笑稱自己「早就看開」，並自陳自己偏財運差、但可能會告訴他人自己喜歡幾號，「然後叫他們就避開！」無形展示Austin的另類幽默一面。

同時林柏宏並以深色西裝配戴了一款Spirit先行者系列Zulu Time 18K金兩地時間腕表，他並分享初次看到表款時已讓他非常驚艷，因為簡約的表款整體顏色則有黑金雙色，穩重精緻又帶有文青感，「對我來說可以在各式的服裝跟場合都有機會配戴，尤其皮表帶會隨配戴改變，帶出時間的質地，越來越多的摺痕、擦傷，反而是對表款的加分」。原來這款Spirit先行者系列Zulu Time兩地時間腕表共有39、42毫米兩種尺寸，兩款都使用L844.4自動上鍊機芯，具單晶矽擺輪游絲、72小時動力儲存，在精準與穩定上都有優異表現，精鋼鏈帶款訂價14萬5,900元，皮帶款則為14萬2,100元。

而即便僅有極少數人能化身賽馬場上的帥氣騎師，但擁有一只精準時計卻是每個人都能實踐的真真切切，更將伴隨人生的分秒征程，將顛簸或粗獷調伏、直至優雅雋永。

生涯現役55歲的Sabine SchutKery，示範了經時間淬煉後的睿智風範。圖／浪琴表提供
生涯現役55歲的Sabine SchutKery，示範了經時間淬煉後的睿智風範。圖／浪琴表提供
Spirit先行者系列Zulu Time 18K金腕表底蓋上，有著浪琴經典的飛翼沙漏圖騰。圖／Longines提供
Spirit先行者系列Zulu Time 18K金腕表底蓋上，有著浪琴經典的飛翼沙漏圖騰。圖／Longines提供
蟬聯「浪琴香港盃」的知名騎師Mcdonald James，並在台上接受浪琴行銷副總裁Bernardo Tribolet（右一）頒獎致意。圖／Longines提供
蟬聯「浪琴香港盃」的知名騎師Mcdonald James，並在台上接受浪琴行銷副總裁Bernardo Tribolet（右一）頒獎致意。圖／Longines提供
身為浪琴品牌好友的林柏宏，日前出席了香港國際賽馬會活動，一展翩翩風度。圖／Longines提供
身為浪琴品牌好友的林柏宏，日前出席了香港國際賽馬會活動，一展翩翩風度。圖／Longines提供
浪琴優雅形象大使Bryan Balsiger以其陽光笑容，也似賽馬場上的活力與永不放棄。圖／Longines提供
浪琴優雅形象大使Bryan Balsiger以其陽光笑容，也似賽馬場上的活力與永不放棄。圖／Longines提供
12月10日的香港國際賽馬會現場，並有香港天后莫文蔚親臨獻唱。圖／翻攝自 IG @ hkjcracingsports
12月10日的香港國際賽馬會現場，並有香港天后莫文蔚親臨獻唱。圖／翻攝自 IG @ hkjcracingsports
Spirit先行者系列Zulu Time 18K金腕表，142,100元。圖／Longines提供
Spirit先行者系列Zulu Time 18K金腕表，142,100元。圖／Longines提供
年僅23歲的浪琴優雅形象大使、馬術好手Edouard Schmitz，在冷靜下流露著超齡的早熟。圖／Longines提供
年僅23歲的浪琴優雅形象大使、馬術好手Edouard Schmitz，在冷靜下流露著超齡的早熟。圖／Longines提供
Spirit先行者系列腕表面盤中的五星標示，象徵浪琴對精準、風格的最高標準。圖／Longines提供
Spirit先行者系列腕表面盤中的五星標示，象徵浪琴對精準、風格的最高標準。圖／Longines提供
浪琴長年贊助全世界各類馬術活動，例如圖中即為品牌冠名的「浪琴環球馬術冠軍賽」（Longines Global Champions Tour）。圖／翻攝自 IG @ longinesglobalchampionstor
浪琴長年贊助全世界各類馬術活動，例如圖中即為品牌冠名的「浪琴環球馬術冠軍賽」（Longines Global Champions Tour）。圖／翻攝自 IG @ longinesglobalchampionstor
賽馬的勝負都在分秒之間，高度考驗了騎師對時間、節奏的運籌帷幄。圖／Longines提供
賽馬的勝負都在分秒之間，高度考驗了騎師對時間、節奏的運籌帷幄。圖／Longines提供

香港 林柏宏

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