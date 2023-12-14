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才上線2年！漢堡王「豪點王」月底停用 網哀號：不要學麥當勞

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王。圖／漢堡王提供
漢堡王。圖／漢堡王提供

福利要縮水了！連鎖速食「漢堡王」無預警宣佈，會員服務功能「豪點王」因營運策略調整，自2024年1月1日起暫停服務。隨著消息出爐，網友也紛紛表示「掰掰，漢堡王要沒料了」、「不要學麥當勞」、「王駕崩了」。漢堡王也補充，會員點數仍可兌換至2024年底。

漢堡王自2021年10月所推出的「豪點王」服務，乃是針對會員所推出的消費集點方案，凡消費10元就可獲得1點，集滿20點以上，就可兌換16種不同的商品，包括有可樂、薯條，也有點數需求較高的華堡等品項，獲得不少消費者支持。

漢堡王今日發布公告，因營運策略調整，將於2024年1月1日起，暫停豪點王會員服務。至於尚未使用的會員點數，可兌換至2024年12月31日為止。隨著消息出爐，就引起許多粉絲留言，紛紛表示「我唯一吃漢堡王的動力來源沒了...好難過」、「要漲價的前奏」、「都月中了才講」。

漢堡王宣佈，「豪點王」會員服務即將暫停服務。圖／擷取自BurgerKing 漢堡王台灣
漢堡王宣佈，「豪點王」會員服務即將暫停服務。圖／擷取自BurgerKing 漢堡王台灣

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