全場我最閃 SHIATZY CHEN潮秀23聖誕形象 時髦派對趣
再過約十天就是西方習俗中的「平安夜」，時尚品牌夏姿陳SHIATZY CHEN推出2023聖誕形象視覺「The season of light」，以冷冽的極光為背景，透過高反差氛圍聚焦於10款主題包袋配飾，時髦過冬。
有別於西方的貴重寶石，東方的玉石又帶有德性、品格的聯想，SHIATZY CHEN的2023聖誕推薦單品首推「漸層鱷魚壓紋迷你玉轉鎖包」，除了將玉石打磨後巧化為提把，漸層的鱷魚壓紋並有紫、紅二色可選，或華麗或大氣；「羽絨梅花壓紋手提包」則將東方文化中象徵堅忍、毅力的「梅花」以幾何壓紋為包款賦予現代氣息，可手提或肩背，同時小型款搭配金屬鏈背帶、大型款則有牛皮肩背帶鑲嵌金屬皮帶環。
「黑色包飾毛邊羊皮短裙」則讓下半身同時輕快行動、兼具保暖，尤其側掛拉鍊上的小包更像一「只」迷你寵物，賣萌、兼具收納功能。黑中帶金的「金蔥開版緹花長洋裝」則以及地長擺展現貴族氣勢，沈穩不失奢華；「厚底刺繡短靴」則在鞋面側邊上施以鳳凰刺繡圖騰，但整體再結合厚底鞋款、金屬登山釦與綁帶等特色，亦西亦東，讓其穿戴者無論搭配長大衣、裙裝或褲裝，都將如刺繡上的鳳凰般華麗重生、飛向嶄新來年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言