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全場我最閃 SHIATZY CHEN潮秀23聖誕形象 時髦派對趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以冷冽的極光為背景的高反差氛圍，夏姿陳SHIATZY CHEN推出23聖誕形象視覺「The season of light」並聚焦於10款主題包袋配飾。圖／SHIATZY CHEN提供
以冷冽的極光為背景的高反差氛圍，夏姿陳SHIATZY CHEN推出23聖誕形象視覺「The season of light」並聚焦於10款主題包袋配飾。圖／SHIATZY CHEN提供

再過約十天就是西方習俗中的「平安夜」，時尚品牌夏姿陳SHIATZY CHEN推出2023聖誕形象視覺「The season of light」，以冷冽的極光為背景，透過高反差氛圍聚焦於10款主題包袋配飾，時髦過冬。

有別於西方的貴重寶石，東方的玉石又帶有德性、品格的聯想，SHIATZY CHEN的2023聖誕推薦單品首推「漸層鱷魚壓紋迷你玉轉鎖包」，除了將玉石打磨後巧化為提把，漸層的鱷魚壓紋並有紫、紅二色可選，或華麗或大氣；「羽絨梅花壓紋手提包」則將東方文化中象徵堅忍、毅力的「梅花」以幾何壓紋為包款賦予現代氣息，可手提或肩背，同時小型款搭配金屬鏈背帶、大型款則有牛皮肩背帶鑲嵌金屬皮帶環。

「黑色包飾毛邊羊皮短裙」則讓下半身同時輕快行動、兼具保暖，尤其側掛拉鍊上的小包更像一「只」迷你寵物，賣萌、兼具收納功能。黑中帶金的「金蔥開版緹花長洋裝」則以及地長擺展現貴族氣勢，沈穩不失奢華；「厚底刺繡短靴」則在鞋面側邊上施以鳳凰刺繡圖騰，但整體再結合厚底鞋款、金屬登山釦與綁帶等特色，亦西亦東，讓其穿戴者無論搭配長大衣、裙裝或褲裝，都將如刺繡上的鳳凰般華麗重生、飛向嶄新來年。

金蔥開版緹花長洋裝，70800元。圖／SHIATZY CHEN提供
金蔥開版緹花長洋裝，70800元。圖／SHIATZY CHEN提供
羽絨梅花壓紋手提包，26800元。圖／SHIATZY CHEN提供
羽絨梅花壓紋手提包，26800元。圖／SHIATZY CHEN提供
以冷冽的極光為背景的高反差氛圍，夏姿陳SHIATZY CHEN推出23聖誕形象視覺「The season of light」並聚焦於10款主題包袋配飾。圖／SHIATZY CHEN提供
以冷冽的極光為背景的高反差氛圍，夏姿陳SHIATZY CHEN推出23聖誕形象視覺「The season of light」並聚焦於10款主題包袋配飾。圖／SHIATZY CHEN提供
漸層鱷魚壓紋迷你玉轉鎖包，44800元。圖／SHIATZY CHEN提供
漸層鱷魚壓紋迷你玉轉鎖包，44800元。圖／SHIATZY CHEN提供
厚底刺繡短靴，側邊具有鳳凰刺繡圖騰，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
厚底刺繡短靴，側邊具有鳳凰刺繡圖騰，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供

梅花 鱷魚 保暖

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