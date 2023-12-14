全場我最閃 SHIATZY CHEN潮秀23聖誕形象 時髦派對趣

再過約十天就是西方習俗中的「平安夜」，時尚品牌夏姿陳SHIATZY CHEN推出2023聖誕形象視覺「The season of light」，以冷冽的極光為背景，透過高反差氛圍聚焦於10款主題包袋配飾，時髦過冬。

有別於西方的貴重寶石，東方的玉石又帶有德性、品格的聯想，SHIATZY CHEN的2023聖誕推薦單品首推「漸層鱷魚壓紋迷你玉轉鎖包」，除了將玉石打磨後巧化為提把，漸層的鱷魚壓紋並有紫、紅二色可選，或華麗或大氣；「羽絨梅花壓紋手提包」則將東方文化中象徵堅忍、毅力的「梅花」以幾何壓紋為包款賦予現代氣息，可手提或肩背，同時小型款搭配金屬鏈背帶、大型款則有牛皮肩背帶鑲嵌金屬皮帶環。