TISSOT邀男神李棟旭助攻！期間限定買機械表加贈表帶
「有顏值就任性」的韓國男神李棟旭近期有各種讓粉絲嘴角失守的行徑，但仍不損他作為型男大叔代表的人氣。因此在迎來耶誕節之際，身為瑞士天梭表（TISSOT）亞洲區形象大使的李棟旭也來助攻，演繹多款經典設計腕表，品牌更祭出期間限定購買任一款機械表，即加贈原廠表帶一條，以及享有節慶驚喜包裝服務。
於形象帥照中，李棟旭詮釋了TISSOT的Chemin Des Tourelles杜魯爾系列腕表，推薦給愛逛赤峰街小店、或在台南散步，喜歡挖掘每樣物品隱藏故事的人。PRX系列耀眼金自動上鍊表款，可輕易展現個人風格及追求創意的生活態度，最適合像是演員、建築師等族群。想要給人傳遞「可信賴」感的印象，就不能忘了Heritage 1938復刻版系列腕表，顏色對比明顯鮮明，能夠清楚判讀時間，又有許多令人玩味的精緻細節。另外還有萬元左右超值價的PR 100系列石英表款，親民好入手無負擔，而且樣式、材質與顏色多變，外型線條兼具簡約、優雅與俐落，能夠對應自由工作者不同造型所需。
在即將邁入耶誕、跨年之際，CITIZEN以應景流行色藍、綠配色，搭配Outdoor元素融入腕表設計，並加上招牌光動能（Eco-Drive）技術，獻上一系列男表禮物清單。包括全新計時碼表及三針腕表以獨特的軍風展現，取材自飛機儀表上的顯示器，簡約表殼上的斜切表耳增添了一抹亮點。12點及6點鐘的阿拉伯數字時標以及12點鐘的三角型標誌，不僅提升辨識時間便利，更是向飛行表經典元素致敬。
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