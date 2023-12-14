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TISSOT邀男神李棟旭助攻！期間限定買機械表加贈表帶

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
身為瑞士天梭表亞洲區形象大使的李棟旭也來助攻，演繹多款經典設計腕表。圖／TISSOT提供
身為瑞士天梭表亞洲區形象大使的李棟旭也來助攻，演繹多款經典設計腕表。圖／TISSOT提供

「有顏值就任性」的韓國男神李棟旭近期有各種讓粉絲嘴角失守的行徑，但仍不損他作為型男大叔代表的人氣。因此在迎來耶誕節之際，身為瑞士天梭表（TISSOT）亞洲區形象大使的李棟旭也來助攻，演繹多款經典設計腕表，品牌更祭出期間限定購買任一款機械表，即加贈原廠表帶一條，以及享有節慶驚喜包裝服務。

於形象帥照中，李棟旭詮釋了TISSOT的Chemin Des Tourelles杜魯爾系列腕表，推薦給愛逛赤峰街小店、或在台南散步，喜歡挖掘每樣物品隱藏故事的人。PRX系列耀眼金自動上鍊表款，可輕易展現個人風格及追求創意的生活態度，最適合像是演員、建築師等族群。想要給人傳遞「可信賴」感的印象，就不能忘了Heritage 1938復刻版系列腕表，顏色對比明顯鮮明，能夠清楚判讀時間，又有許多令人玩味的精緻細節。另外還有萬元左右超值價的PR 100系列石英表款，親民好入手無負擔，而且樣式、材質與顏色多變，外型線條兼具簡約、優雅與俐落，能夠對應自由工作者不同造型所需。

CITIZEN以應景流行色藍、綠配色，搭配Outdoor元素融入腕表設計，並加上招牌光動能（Eco-Drive）技術，獻上一系列男表禮物清單。圖／CITIZEN提供
CITIZEN以應景流行色藍、綠配色，搭配Outdoor元素融入腕表設計，並加上招牌光動能（Eco-Drive）技術，獻上一系列男表禮物清單。圖／CITIZEN提供

在即將邁入耶誕、跨年之際，CITIZEN以應景流行色藍、綠配色，搭配Outdoor元素融入腕表設計，並加上招牌光動能（Eco-Drive）技術，獻上一系列男表禮物清單。包括全新計時碼表及三針腕表以獨特的軍風展現，取材自飛機儀表上的顯示器，簡約表殼上的斜切表耳增添了一抹亮點。12點及6點鐘的阿拉伯數字時標以及12點鐘的三角型標誌，不僅提升辨識時間便利，更是向飛行表經典元素致敬。

天梭表亞洲區形象大使的李棟旭詮釋PRX系列耀眼金自動上鍊表款。圖／TISSOT提供
天梭表亞洲區形象大使的李棟旭詮釋PRX系列耀眼金自動上鍊表款。圖／TISSOT提供

CITIZEN Chronograph系列AT2527-80X腕表，精鋼表殼、表鍊，12,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Chronograph系列AT2527-80X腕表，精鋼表殼、表鍊，12,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN Chronograph系列AT2520-89L腕表，精鋼表殼、表鍊，11,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Chronograph系列AT2520-89L腕表，精鋼表殼、表鍊，11,900元。圖／CITIZEN提供

天梭表PR 100系列石英腕表，鍍金精鋼表盤搭配珍珠母貝表盤，9,400元。圖／TISSOT提供
天梭表PR 100系列石英腕表，鍍金精鋼表盤搭配珍珠母貝表盤，9,400元。圖／TISSOT提供

天梭表PR 100系列石英腕表，精鋼表殼，9,000元。圖／TISSOT提供
天梭表PR 100系列石英腕表，精鋼表殼，9,000元。圖／TISSOT提供

腕表 建築師

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