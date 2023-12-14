ViewSonic「2023 ColorPro Awards國際視覺藝術暨攝影展」開展！展出全球百大「崛起」故事

ViewSonic今天（12月14日）公布「2023 ColorPro Awards國際視覺藝術創作大賽」前三名得獎作品，本屆以「崛起（RISE）」為主題，「靜態攝影類」由來自土耳其的《水牛牧人的回歸》獲得首獎；「動態攝像類」則由來自英國的作品《崛起》奪冠。ViewSonic將於12月15日至12月17日在其臺灣研發中心展示百大靜態攝影與十大動態攝像作品，運用全方位視訊解決方案精彩呈現及打造沉浸式觀展體驗，展中更設立臺灣作品專區，讓觀眾一覽臺灣創作者豐富多元的創作能量。

ViewSonic臺灣區總經理黃金得表示：「ViewSonic 多年來致力於提供全方位視訊解決方案，包含優質產品研發、提高效能的軟體開發，甚至透過社群經營及活動課程，幫助客戶全面了解產品、提升使用者體驗，以打造完整的生態系。本屆 ColorPro Awards展覽特別選在ViewSonic臺灣研發中心展出全球百大入圍作品，運用5吋到百吋以上的視訊產品像是專業色彩顯示器、互動顯示器、LED顯示器及投影機等展現鮮豔色彩，希望觀展者感受到科技結合藝術所帶來的創造力。」

ViewSonic顯示器事業部總經理林宗漢表示：「ViewSonic每年舉辦ColorPro Awards國際視覺藝術創作大賽，除了凝聚全球創意之外，更希望藉此讓創作者們不分國界、透過不同形態的藝術表現來分享彼此的創作理念，進而建立起更緊密的社群連結。今年的入選作品皆精彩呈現『崛起』的精神，鼓勵大眾勇於面對挑戰、擁抱變革。透過與藝術家的交流，也激勵我們不斷發展更全方位的ColorPro生態系與解決方案，以滿足創作者們追求更高色彩品質、工作更流暢的需求。」

已邁入第四屆的「ColorPro Awards國際視覺藝術創作大賽」，徵件數量達一萬多件，較第一年多了5倍。本屆「靜態攝影類」首獎頒發給來自土耳其的作品《水牛牧人的回歸》，記錄水牛牧人引領牛群渡水的景象；第二名是德國攝影師的作品《崛起》，表達人類與植物一樣，不管是面對時間流逝或逆境都能成長、綻放；第三名《親愛的男孩》來自保加利亞，描繪非洲卡羅族人依洪水維生的勵志故事。三幅作品皆透過自然景色、人文描繪韌性精神，展示人類克服逆境的無窮生命力。

「動態攝像類」前三名作品分別是來自英國的《崛起》，透過充滿激情的視覺編排講述創作者追尋夢想的故事；以色列創作者《約旦–收集回憶，而不是物品》描繪自己獲贈一趟約旦旅行作為生日禮物所激發的體悟；《為什麼我獨自環遊世界》則是德國創作者娓娓道來獨旅背後扣人心弦的意義，入選作品透過生命故事、旅遊體驗中反思及自我成長，展現創作者韌性的一面。

今年臺灣創作者亦表現亮眼，共有6件入圍作品；其中臺灣創作者李可揚以《騎行上升》獲選「動態攝像類」第五名佳作。他透過臺灣超越社會階層、經濟、性別的摩托車文化去詮釋「崛起」的精神，也希望藉由此作品將在地獨特的風土人文推廣至國際舞台，讓世界看到臺灣之美。

透過持續和創作者交流與深度溝通，ViewSonic推出量身打造的ColorPro專業顯示器及色彩管理解決方案，在產品外型設計、色彩精準度與使用體驗上不斷創新，更攜手國際色彩權威Pantone推出線上色庫偵測及色彩搭配建議的解決方案。新一代的ColorPro Wheel色彩校正器整合選擇顏色的ColorPro Sense色彩辨識軟體與編輯調整工具專用的ColorPro Integrate快捷鍵軟體，除了加強色彩管理及OSD（On-screen display）功能，還可透過快捷鍵設定作為相容編輯軟體的控制延伸工具，輔助創作者更流暢、直覺的創作流程。

「2023 ColorPro Awards國際視覺藝術暨攝影展」將於ViewSonic臺灣研發中心展開為期三天（12月15日至12月17日）的展覽。展中將以ViewSonic全系列顯示器及投影解決方案展出百大入選作品，透過高畫質影音表現精彩呈現眾多藝術作品，其中亦設有臺灣專區展出6位臺灣創作者的入圍作品。欲知更多2023 ColorPro Awards 國際視覺藝術創作大賽詳情，請參考活動官網；入選名單請點選百大入選作品、或點擊連結欣賞作品精采剪輯。

●「ViewSonic 2023 ColorPro Awards國際視覺藝術暨攝影展」展覽資訊：

日期：2023年12月15日（星期五）至12月17日（星期日）

時間：10:00～18:00

地點：ViewSonic臺灣研發中心（新北市中和區連城路192號）