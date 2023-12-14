精準、探險的永續風格 波爾表24新品暨古董表登台特展

精準、穩定、強悍，常是人們選擇機械表的主因之一。歷史源自1891年的瑞士鐘表品牌波爾表（Ball Watch），2023正是品牌進入台灣市場20年。今日品牌於活動現場展出罕見的骨董座鐘、懷表與腕表，同時搶先亮相2024新品，包含以海軍爆炸品處理組為主題的EOD腕表、品牌首見的生肖主題龍年表，帶人大開眼界。

一枚1900年代的懷表便具有BALL的商標、同時表圈與面盤內環都有著精緻、古典的花紋裝飾。記者釋俊哲／攝影

波爾表原廠代表Mathieu Schmidhauer表示，Ball Watch雖原本多採用通用機芯，但2018年為帶給收藏家更多賞玩話題與價值感，因此推出首枚品牌自製機芯，不僅較平常三日的動力儲存更長效、可達80小時動力儲存，同時通過瑞士天文台認證（COSC）；同時Ball Watch的另一特點就在於自體發光的氚氣燈管，可在無光源情況下自己發光、照明，並有長達25年的生命周期，更與現行常見的SuperLuminova夜光塗料、達成市場區隔。

年份橫跨1890到1960年代的骨董時計，年代橫跨1890到1960年，古色古香。記者釋俊哲／攝影

今日Ball Watch並自總部空運來台約15款的骨董懷表、骨董座鐘、骨董腕表，年份橫跨1890到1960年代。其中像是一枚1900年代的懷表便具有BALL的商標、同時表圈與面盤內環都有著精緻、古典的花紋裝飾，另一只1890的懷表更大方「開背」，顯示出橫式機芯橋板的打磨修飾，機芯上並有著「官方鐵路標準」的印記、思古之悠情。

有別於一般傳統月相走斯文古典風格，Roadmaster Challenger Moonphase月相自動腕表帶有粗獷的運動氣息，共有黑、蘭、綠色三種面盤，限量1,000只，73600元。圖／波爾表提供

搶新亮相的2024年新品則包含了Engineer Hydrocarbon EOD自動腕表、品牌首款龍年主題的Engineer III Soaring Dragon生肖腕表、Roadmaster Challenger Moonphase月相自動腕表、 Roadmaster Rescue Chronograph自動計時腕表等多款新品。其中最大亮點首推為「海軍爆炸品處理組」（Explosive Ordnance Disposal Bureau）所設計的Engineer Hydrocarbon EOD自動腕表，由於使用品牌研發的特殊彈性材料包覆在機芯外，原廠曾進行實測，在10公尺、四層樓高度的自由落體下，機芯仍能正常運作，展現耐衝擊力達50,000Gs測試的剽悍性能。表款使用自動機械機芯BALL RR1101-CSL、並通過瑞士天文台認證，精鋼款92,000元、陶瓷圈版10萬8,000元。

EOD腕表具有強大的抗震能力秘密之一，就在於專利的SpringSEAL微調器耐震設計。圖／波爾表提供