誠品松菸24小時書店1月20日接棒 書量增3倍、3家咖啡店進駐

倒數10天，誠品信義店即將於平安夜熄燈告別，誠品今日正式宣布「誠品生活松菸」3樓書店將於1月20日起接棒24小時營運，書量擴增3倍、品項逾10萬種等同敦南書店規模，也有大面窗景可飽覽天光雲影。

位於書店裡的「誠品音樂館」仍是全台唯一24小時唱片行，兒童館、文具館、COOKING STUDIO等空間也將在松菸店經典呈現。1月20日試營運當日起，還有擁有眾多文具迷粉絲的日本和紙膠帶「mt」母公司（KAMOI加工紙）100周年紀念海外獨家特展將同步開展。

另外，包括「Ten Thousand Coffee」、「成真咖啡ComeTrue CAFE」、「eslite café」等3大咖啡品牌也將入駐誠品生活松菸。

「成真咖啡ComeTrue CAFE」全台首家新型態店即日起進駐誠品生活松菸B1誠品表演廳旁，提供冠軍咖啡、冒煙創意咖啡、7cm厚招牌甜點舒芙蕾，也獨家推出多款主餐排餐、Brunch、沙拉、TAPAS，並攜手台中在地餐酒館「鐵克諾」首席冠軍調酒師林俊佑客座設計3款「2023 年三隻猴子威士忌（Monkey Shoulder）」獨家特調的冠軍調酒。耶誕期間選購指定套餐即贈2杯Sangria熱紅酒，誠品黑卡會員1月31日前再享點主餐送調酒優惠。

「Ten Thousand Coffee」將於年底前在誠品松菸店1樓登場，1月7日前誠品會員單筆滿300元即贈50元現金抵用券一張（可累贈）。3樓書店裡則有可欣賞信義區天際線的「eslite café」，綿延25米大面窗景可飽覽天空晨昏雲影與園區綠意，1月20日起將隨松菸新24小時書店開放體驗，從早晨至午夜，讓讀者在書香與咖啡中享受閱讀時光。

平安夜至1月20日松菸接棒期間，誠品生活南西5樓書店「南西夜未眠」特別企劃連續28天不打烊，並將帶來深夜6小時電影馬拉松，讓24小時書店閱讀不斷電。

12月26日位於松菸B1的誠品表演廳還有「週三讀書會」特別活動，邀請詹宏志、宇文正、李惠貞、洪愛珠、馬世芳、焦元溥、詹偉雄、劉克襄、鍾永豐、韓良憶等10位重量級名人作家齊聚對談主題選書。

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