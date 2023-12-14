經過半年努力！毛孩浴火重生 重整「攜旺」再出發

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聯合新聞網／ 有你共創
攜旺的講師們，精心訓練流浪狗狗，為了讓他們找到更好的家庭。 圖／有你共創提供
攜旺的講師們，精心訓練流浪狗狗，為了讓他們找到更好的家庭。 圖／有你共創提供

攜旺咖啡&浪浪中途學校，擁有七年的深耕歷程，是台中市許多寵物愛好者心中的特別據點。專注於狗狗中途教育與送養的他們，店內的「狗學生」經過精心的訓練，竟然能夠優雅地遞送菜單到客人手上，可愛至極，以獨特的方式吸引了許多喜愛小動物的顧客。訓練師透露，這樣的互動方式對一些害怕人類的浪浪有著意想不到的幫助，讓這些曾經被遺棄的狗狗重新建立對人類的信任。

然而，今年三月份，攜旺咖啡&浪浪中途學校的原址（公益路舊址）遭受到大樓頂部坍塌的嚴重災情，導致無法正常營運。經過半年的努力，攜旺咖啡&浪浪中途學校終於找到了新的家，並同時成立了「台灣攜旺浪犬教育協會」，將更多心力轉向教育推廣，繼續為流浪動物付出。新址位於台中市北屯區興安路一段128巷13號，已經在新的環境中重新啟動運作。

攜旺創辦人感謝大家的支持與協助，呼籲大家一同關注這場愛心行動，分享攜旺的故事，讓更多人知曉並支持他們的使命。期盼攜旺未來能夠在新的據點中，繼續播下愛心的種子，讓更多狗學生與浪浪們得到幸福的機會。

攜旺期盼未來在新據點中，繼續播下愛的種子，讓浪浪得到幸福的機會。 圖／有你共創提供
攜旺期盼未來在新據點中，繼續播下愛的種子，讓浪浪得到幸福的機會。 圖／有你共創提供

咖啡 愛心 台中市

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