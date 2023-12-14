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麥當勞「27個品項」下周漲價！8款主餐貴2～5元、冰炫風漲4元
麥當勞宣布，自12月20日起，將調整部分產品售價，其中超值全餐部分，包括麥克雞塊（6/10塊）、雙層牛肉吉事堡、極選系列等8個品項調整2～5元，另外除了經典配餐外，其他配餐調漲3～6元。包括大薯、OREO冰炫風等9項點心，則有1～6元的漲幅。
此次調整的內容中，超值全餐有7項主餐價格不變，8項調漲2～5元，平均漲幅2.9%。其中「麥克雞塊6塊/10塊」漲2元，「雙層牛肉吉事堡」漲4元。其他如BLT安格斯牛肉堡、蕈菇安格斯牛肉堡等品項，均調漲5元。至於超值全餐除「經典配餐」之外，其他配餐調漲3～6元。
早餐部分，主餐價格維持不變，但配餐調漲2元。點心、飲料部分，11項維持不變，9項調整1～6元，例如麥脆雞腿漲6元、OREO冰炫風漲4元。不過「麥克雞塊4塊」則是降價3元。飲料部分，共有10項沒有調整，其他6款則有1～6元的漲幅。
主餐類，麥當勞也新增「帕瑪森主廚鷄腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡、蕈菇主廚鷄腿堡、四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡」等品項；並且停止販售「BLT辣脆鷄腿堡」。
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