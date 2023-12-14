麥當勞「27個品項」下周漲價！8款主餐貴2～5元、冰炫風漲4元

攜旺咖啡&浪浪中途學校，擁有七年的深耕歷程，是台中市許多寵物愛好者心中的特別據點。專注於狗狗中途教育與送養的他們，店內的「狗學生」經過精心的訓練，竟然能夠優雅地遞送菜單到客人手上，可愛至極，以獨特的方式吸引了許多喜愛小動物的顧客。訓練師透露，這樣的互動方式對一些害怕人類的浪浪有著意想不到的幫助，讓這些曾經被遺棄的狗狗重新建立對人類的信任。

2023-12-14 15:59