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預售票倒數最後一天！《THE哆啦A夢展2023台北》明日盛大開展
睽違11年，哆啦A夢展終於回來了！ 2023年適逢哆啦A夢作者藤子·F·不二雄誕生90周年紀念，《THE 哆啦A夢展台北2023》明日(12/16)即將在中正紀念堂與大家見面！
《THE哆啦A夢展》集結了村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組超人氣日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，創作出極富想像力且獨一無二的作品，每一件作品都飽含了藝術家對哆啦A夢的情感，讓哆啦A夢不再僅是一個動漫角色，更是傳遞情感與連結當代藝術的媒介，還有更多顛覆想像、獨一無二的哆啦A夢藝術創作，歡迎大家親自走進《THE 哆啦A夢 台北 2023》，與藝術家們一起感受對哆啦A夢的情懷。
除了藝術家精彩作品外，最令人期待的當然是只在展覽現場買得到的藝術家與哆啦A夢獨家聯名商品，像是日本搶翻天的村上隆與哆啦A夢聯名瓷盤，還有磁鐵、胸章、帆布袋、感溫變色水杯等各種實用小物，超過100項日本進口獨家商品，絕對能滿足你的荷包，數量有限，千萬不要錯過。
●「THE哆啦A夢展 台北2023」於 2023 年 12 月 16日至2024年 4 月 7 日在中正紀念堂1展廳（台北市中正區中山南路21號） 展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)。
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