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厚切牛排+大蝦！達美樂「重磅牛排海陸四喜披薩」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂推出「重磅牛排海陸四喜披薩」，並有聖誕新年套餐可以選擇。圖/達美樂提供
達美樂推出「重磅牛排海陸四喜披薩」，並有聖誕新年套餐可以選擇。圖/達美樂提供

聖誕節與跨年將至，民眾也有越來越多的歡聚活動。連鎖披薩品牌「達美樂」新推出「重磅牛排海陸四喜披薩」，透過四喜披薩設計，帶來黑胡椒牛排、火烤牛肉、蒜香起司大蝦、彩椒蒜香大蝦等海陸饗宴。

「重磅牛排海陸四喜披薩」共計集結四種口味，其中「黑胡椒牛排」將厚切牛腱肉以黑胡椒調味，搭配菠菜、蒜片調味；「火烤牛肉」則取用和尚頭部位搭配炭燒醬增香。另外還有選用6L等級壽司蝦的「蒜香起司大蝦」與「彩椒蒜香大蝦」。大披薩外帶半價優惠449元，小披薩外帶半價優惠299元。另還有「聖誕新年套餐」，內含重磅牛排海陸四喜大披薩、一般口味大披薩、香烤腿排3塊、巧克力珍珠滋心披薩、1.25L可樂，每套1,199元。

必勝客則是針對聚餐推出「炫Food盒」，內含一個大比薩與黃金和風鱈魚、黃金雞軟骨等四款副食，適合3～4聚會共享，每套799元。同時必勝客還有推出年終限定口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」，外帶買大送大、外送買大送小880元，小比薩620元。即日起至1月8日期間，針對PK APP，還有指定口味大比薩優惠，現享3個888元。

必勝客推出「炫food盒」，每套799元。圖/必勝客提供
必勝客推出「炫food盒」，每套799元。圖/必勝客提供

披薩 牛排 必勝客

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