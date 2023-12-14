厚切牛排+大蝦！達美樂「重磅牛排海陸四喜披薩」上桌

聖誕節與跨年將至，民眾也有越來越多的歡聚活動。連鎖披薩品牌「達美樂」新推出「重磅牛排海陸四喜披薩」，透過四喜披薩設計，帶來黑胡椒牛排、火烤牛肉、蒜香起司大蝦、彩椒蒜香大蝦等海陸饗宴。

「重磅牛排海陸四喜披薩」共計集結四種口味，其中「黑胡椒牛排」將厚切牛腱肉以黑胡椒調味，搭配菠菜、蒜片調味；「火烤牛肉」則取用和尚頭部位搭配炭燒醬增香。另外還有選用6L等級壽司蝦的「蒜香起司大蝦」與「彩椒蒜香大蝦」。大披薩外帶半價優惠449元，小披薩外帶半價優惠299元。另還有「聖誕新年套餐」，內含重磅牛排海陸四喜大披薩、一般口味大披薩、香烤腿排3塊、巧克力珍珠滋心披薩、1.25L可樂，每套1,199元。