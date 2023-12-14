許光漢代言再下一成 全新Tiffany大使點亮耶誕藍盒子

許光漢無疑是當今亞洲最當紅男星之一，LVMH集團旗下的美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）宣布許光漢成為新任品牌大使。他在上個月舉辦的金馬獎頒獎典禮的紅毯上，就配戴全球首次曝光的Tiffany & Co.石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針，完美的DIF等級鑽石採用與Tiffany傳奇黃鑽相同的改良式枕形車工，散發耀眼光芒。

許光漢也特別出席日前於上海前灘太古里舉行2023聖誕佳節點燈儀式暨上海前灘太古里專門店開幕活動，這個別致的燈光藝術裝置，也同樣以品牌這個經典「石上鳥」為靈感，將傳奇設計師史隆伯傑先生（Jean Schlumberger）的靈動小鳥化身繽紛佳節使者Ｍ佇立於巨型Tiffany藍盒之上傳遞佳節祝福。