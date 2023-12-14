快訊

政院拍板114-121年住宅政策 市地重劃最高5%蓋社宅

全教總邀總統候選人談少子化危機 批賴清德回覆最少也最保守

中華郵政年終最高4.4個月 明年元旦起全體員工再調薪4%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

許光漢代言再下一成 全新Tiffany大使點亮耶誕藍盒子

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.宣布許光漢為新任品牌大使。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.宣布許光漢為新任品牌大使。圖／Tiffany提供

許光漢無疑是當今亞洲最當紅男星之一，LVMH集團旗下的美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）宣布許光漢成為新任品牌大使。他在上個月舉辦的金馬獎頒獎典禮的紅毯上，就配戴全球首次曝光的Tiffany & Co.石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針，完美的DIF等級鑽石採用與Tiffany傳奇黃鑽相同的改良式枕形車工，散發耀眼光芒。

許光漢也特別出席日前於上海前灘太古里舉行2023聖誕佳節點燈儀式暨上海前灘太古里專門店開幕活動，這個別致的燈光藝術裝置，也同樣以品牌這個經典「石上鳥」為靈感，將傳奇設計師史隆伯傑先生（Jean Schlumberger）的靈動小鳥化身繽紛佳節使者Ｍ佇立於巨型Tiffany藍盒之上傳遞佳節祝福。

源自義大利的戴美安妮（DAMIANI）則是宣布當今的日劇女王今田美櫻（Mio Imada）為新任日本品牌大使，為這個明年即將歡慶100周年的經典品牌注入全新的當代活力。

Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針，鉑金與18K金鑲嵌主石逾22克拉D，IF等級鑽石。圖／Tiffany提供
Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針，鉑金與18K金鑲嵌主石逾22克拉D，IF等級鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石戒指，19萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石戒指，19萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石手環，134萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石手環，134萬5,000元。圖／Tiffany提供
DAMIANI日本品牌形象大使今田美櫻演繹Belle Époque美好年代系列。圖／戴美安妮提供
DAMIANI日本品牌形象大使今田美櫻演繹Belle Époque美好年代系列。圖／戴美安妮提供
新任Tiffany & Co.蒂芙尼品牌大使許光漢出席上海前灘太古里舉行2023聖誕佳節點燈儀式。圖／Tiffany提供
新任Tiffany & Co.蒂芙尼品牌大使許光漢出席上海前灘太古里舉行2023聖誕佳節點燈儀式。圖／Tiffany提供
DAMIANI日本品牌形象大使今田美櫻Belle Époque Reel形象視覺。圖／戴美安妮提供
DAMIANI日本品牌形象大使今田美櫻Belle Époque Reel形象視覺。圖／戴美安妮提供
Tiffany & Co.宣布許光漢為新任品牌大使。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.宣布許光漢為新任品牌大使。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.宣布許光漢為新任品牌大使。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.宣布許光漢為新任品牌大使。圖／Tiffany提供
新任Tiffany & Co.蒂芙尼品牌大使許光漢出席上海前灘太古里舉行2023聖誕佳節點燈儀式。圖／Tiffany提供
新任Tiffany & Co.蒂芙尼品牌大使許光漢出席上海前灘太古里舉行2023聖誕佳節點燈儀式。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.宣布許光漢為新任品牌大使。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.宣布許光漢為新任品牌大使。圖／Tiffany提供

品牌 Tiffany 上海

延伸閱讀

劉冠廷為她半夜當Uber Eats 許光漢搶當乾爹猛「抖內」

《黑暗榮耀》只能排第2！2023戲劇「台灣人最常Google這10部」　冠軍橫掃2個排行榜

《青春18x2 通往有你的旅程》許光漢尋找初戀 牽手清原果耶火花四射

就是這家！直擊「初戀女神」滿島光排隊嗑台灣最強麵線

相關新聞

麥當勞漲價！8款主餐貴2～5元、冰炫風漲4元

麥當勞宣布，自12月20日起，將調整部分產品售價，其中超值全餐部分，包括麥克雞塊（6/10塊）、雙層牛肉吉事堡、極選系列...

全家便利商店Let’s Café「花生圓圓拿鐵」新登場！屯京拉麵聯名拉麵回歸　再推「麵屋武藏雞白湯拉麵」

今年冬天天氣忽冷忽熱，遇到冷氣團來襲就讓人更想吃點熱呼呼的美食。全家便利商店新推出「Let’s Café花生圓圓拿鐵」香...

許光漢代言再下一成 全新Tiffany大使點亮耶誕藍盒子

許光漢無疑是當今亞洲最當紅男星之一，LVMH集團旗下的美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany...

厚切牛排+大蝦！達美樂「重磅牛排海陸四喜披薩」上桌

聖誕節與跨年將至，民眾也有越來越多的歡聚活動。連鎖披薩品牌「達美樂」新推出「重磅牛排海陸四喜披薩」，透過四喜披薩設計，帶...

罹IgA腎病打新冠疫苗傷腎？醫曝：打後注意這1點

A型免疫球蛋白腎病變（簡稱IgA腎病）號稱「亞洲腎臟殺手」，很多病友擔心打新冠肺炎疫苗傷腎裹足不前，台中榮總腎臟科醫師蔡...

東京寶格麗Il Ristorante – Niko Romito摘米其林星

2024年東京米其林指南評鑑揭曉，寶格麗（BVLGARI）飯店及渡假村旗下開幕僅8個月的東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。