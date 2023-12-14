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石門水庫、大溪豆干等景點美食登上日本京成電鐵列車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃捷公司跨海宣傳，機捷廣告登上日本京成電鐵。圖／桃捷公司提供
桃捷公司跨海宣傳，機捷廣告登上日本京成電鐵。圖／桃捷公司提供

桃園大眾捷運公司吉祥物攜手銀行業，在日本京成電鐵推彩繪「台灣列車」，讓列車往返於成田機場站、上野站、羽田機場站、西馬込等車站時，許多日本及國際旅客可以看見「台灣」，進而有興趣造訪台灣。

京成電鐵台灣彩繪列車透過手繪風格呈現台灣水果、美食、知名景點及節慶文化為核心，桃園大眾捷運公司吉祥物鶇鶇，及銀行吉祥物MYKONOS「 小白」化身為卡哇伊的導遊，介紹台灣知名景點及美食，其中石門水庫、大溪老街、拉拉山水蜜桃、大溪豆干、龍岡米干等都入列，讓搭京成電鐵的旅客在台灣彩繪列車裡，體驗台灣魅力。

桃捷公司表示，彩繪列車將行駛至明年年11月20日，會一直為台灣宣傳。營運路線非固定，視京成電鐵調度，將會在京成電鐵指定營運路線「上野駅—成田空港」、「羽田空港—成田空港」、「成田空港—西馬込」等3條路線行駛，可以見到這台彩繪列車往來東京都與千葉縣間。

桃捷公司也同步於京成電鐵上野站刊登月台廣告，強調桃園國際機場捷運的快速便利，提升旅客的乘車體驗。吉祥物「鶇鶇」和「MYKONOS 小白」帶著大家搭桃園機場捷運，還說明機捷A1台北車站搭乘機場捷運，只要36分鐘快速抵達機場，另外，A18高鐵桃園站轉乘機場捷運18分鐘便可抵達機場，體驗捷運旅程既方便又安全。

除了本次桃捷公司的彩繪列車在日本亮相，京成電鐵今年10月就在台灣推出Skyliner塗裝外觀的彩繪列車，京成電鐵彩繪列車復刻Skyliner意象，車內則有歡迎遊客到日本遊玩之吉祥物「鶇鶇」及「MYKONOS 小白」插圖，向乘客傳達旅行的美好。

桃捷公司表示，公司與日本京成電鐵株式會社將繼續合作，除了既有的廣告交換、彩繪列車及推出限定票卡商品外，未來朝向更多元的合作及更頻繁的交流，期許能為台日兩國最佳的捷運外交代表典範。

日本京成電鐵站又有機捷廣告。圖／桃捷公司提供
日本京成電鐵站又有機捷廣告。圖／桃捷公司提供

機場捷運 彩繪列車 桃園機場

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