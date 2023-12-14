帝王條款之亂 呂捷想起「魯冰花」聲援國中生：你畫得很好加油

桃園1名國中生作品「帝王條款」獲得全國美術大賽特優，遭網友出征。補教名師呂捷在「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專表示，不知道還有多少人記得「魯冰花」這部電影，「面對根本不知道對方是誰且毫無底線的譏諷、謾罵、栽贓與誤解，是一個國中生承受得了的嗎？」他鼓勵該名創作者，「你畫得很好，加油！繼續創作，期待能一直看到你的作品」。

呂捷說，當年的「魯冰花」電影海報有一句話，「要看魯冰花 別忘了帶手帕」。劇情是在上美術課的時候，主角古阿明畫了一幅「茶蟲」，巨大的茶蟲吃掉了茶葉，也吃掉了夢想與一家的生計；詮釋了在孩子的世界裡那份對茶蟲的想像力和恐懼。

他表示，孩子對世界的認知與大人不同，「他或許沒有太多框架與個人算計，只是單純的表達他所理解的世界」。這個時候孩子可能觸碰到某些人的逆鱗，讓某些人不開心，但旁人通常用一句「童言無忌」來化解尷尬，而不是轉身就是一巴掌。

呂捷表示，他第一次看到「帝王條款」這幅畫的時候會心一笑，「孩子畫得很好」，用色、布局他不懂，但光是各類交通工具使用者與行人的表情所造成的反差，就夠有戲了。再加上一隻畫龍點睛的烏龜，劇情、意境、內心戲與笑果一應俱全，鼓勵都來不及了，怎麼會演變成校方要道歉、獎項要追回，搞到孩子要接受心理輔導。

「你知道對一般人來說網路霸凌有多可怕嗎？」呂捷表示，面對根本不知道對方是誰且毫無底線的譏諷、謾罵、栽贓與誤解，是一個國中生承受得了的嗎？「孩子啊，你畫得很好，加油！繼續創作，期待能一直看到你的作品」。