用迷你裙惹毛英國王室 「王冠」拍賣黛妃「復仇之裙」

NETFLIX夯劇「王冠（THE CROWN）」今天將上架最終季的最後六集，邦瀚斯拍賣行日前宣布拍賣「王冠」全劇道具及服裝，拍賣收益撥捐英國國立電影電視學院。這批道具拍品從與白金漢宮外觀、黛安娜「復仇之裙」到女王最愛的柯基犬。邦瀚斯表示，「這是大家最接近擁有真品的一次機會。」

這批拍品包括450件道具、家具及戲服，當中包括取材自伊麗莎白女王加冕長袍及戴安娜王妃「復仇之裙」等之一系列劇中精品。其中150 件拍品將於明年2月7日（星期三）倫敦邦瀚斯新邦德街總部拍賣中心現場舉槌上拍；餘下約300件拍品，則於1月30日至2月8日舉行的網上拍賣登場。

而現場150件拍品之拍賣收益，將用作英國國立電影電視學院（NFTS）建立「左岸影業《王冠》」獎學金計劃。英國國立電影電視學院在白金漢郡、倫敦、利茲、蘇格蘭及威爾斯等地均設有培訓點，為業界作育英才。

邦瀚斯私人及顯赫藏品部集團總監湯察禮（Charlie Thomas）表示，「王冠」的服裝、道具及佈景，無不經過團隊深入研究、再由大師工匠以巧手神工呈現觀眾眼前。無論是唐寧街 10 號的外觀，抑或是戴安娜王妃的訂婚戒指。此次拍賣讓大家有機會把一代經典名劇的精彩細節帶回家收藏，「也是大家最接近擁有真品的一次機會。」

「王冠」紅遍全球，歸功於劇組對服裝、道具及佈景製作均秉持細緻無瑕，精益求益的專業精神。奧斯卡得獎設計師Martin Childs率領團隊，精心為劇集重現世上兩大著名地標——唐寧街10號及白金漢宮，作為劇中佈景。此次上拍的唐寧街 10 號外觀及前門布景，估價為 20000 至 30000 英鎊；而白金漢宮的著名巨型鐵閘佈景，則以估價 6000 至 8000 英鎊。

全劇服裝設計由三位得獎設計師包辦。每套戲服都經過深入研究所得，務求表達角色當下的情緒及個性，當中以靈感來自戴安娜王妃著名「復仇之裙」的連身裙最為矚目。

1994年，黛妃在查爾斯王子公開承認外遇當天，穿上一套低胸迷你裙、戴上伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）在她結婚時送的七股藍寶石珍珠項鍊，擦上完全不符王室規定的豔紅色指甲，出席倫敦蛇形畫廊（Serpentine Gallery）夏季派對。此舉徹底惹毛英國王室，因此這襲華服又被稱為「復仇之裙（Revenge dress）」。

「復仇之裙」由演員Elizabeth Debicki於「王冠」第五季第五集現身倫敦蛇形畫廊（Serpentine Gallery）時完美展示。此條露肩黑色雞尾酒裙，估價為8000-12000英鎊。

就連女王最愛的柯基犬也在拍賣之列。拍品中有兩件「Beswick」陶瓷柯基犬模型，配以銀色相框，內附一張柯基犬黑白照片。估價200至300英鎊。