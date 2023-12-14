長榮航空首奪最佳豪華經濟艙獎 明年波音787-9設新服務

世界旅遊大獎日前於杜拜頒發年度大獎，長榮航空表示，長榮航空連續多年入圍評選名單，今年首度榮獲「亞洲最佳航空公司 – 2023年最佳豪華經濟艙肯定。豪華經濟艙座椅除了配置於波音777-300ER機隊外，2024下半年引進波音787-9時，也將於該機型設置新一代豪華經濟艙服務。

長榮航空指出，1992年推出「豪華經濟艙」，介於商務艙及經濟艙的創新艙等，採用商務艙等級座椅，及配置椅背式個人電視螢幕，多項個人的專屬配備；於波音777-300ER客機提供豪華經濟艙，前後椅間距達38英吋，寬度達19.5英吋，每座位搭載11吋觸控式LCD螢幕，加上耳機，讓旅客享受專屬視聽娛樂。豪華經濟艙的人體工學記憶型座椅，除了可用USB接口與110V AC充電座幫手機和行動裝置充電，搭配Mood Light燈光，讓旅客在飛行旅程中盡享平穩舒適，輕鬆入眠。

至於豪華經濟艙的機上用品，包含專屬枕頭、涼被，更與義大利品牌FURLA及比利時品牌Kipling合作過夜包，提供給台北出發和返回台北的長程航班旅客收藏，內有牙刷組、乳液、護唇膏、耳塞、眼罩等。豪華經濟艙餐點方面，目前搭乘從台北出發的部分北美航線旅客，還能品嘗米其林推薦的与玥樓粵菜餐廳端出的精緻主菜「黑蒜牛頰肉佐配白飯」。