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Anthony Edwards、Scoot Henderson首雙簽名戰靴報到！同天上市又撞同色系你會支持誰？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
一邊是NBA選秀狀元的Anthony Edwards、另一次則是選秀探花Scoot Henderson，在今年分別由adidas與PUMA為其量身打造首雙簽名籃球鞋。圖／adidas、PUMA提供
一邊是NBA選秀狀元的Anthony Edwards、另一次則是選秀探花Scoot Henderson，在今年分別由adidas與PUMA為其量身打造首雙簽名籃球鞋。圖／adidas、PUMA提供

一邊是NBA選秀狀元的Anthony Edwards、另一次則是選秀探花Scoot Henderson，在今年分別由adidas與PUMA為其量身打造首雙簽名籃球鞋，而且選在同一天上架讓人選購，你會支持誰？

adidas攜手全新簽約代言人Anthony Edwards正式推出首雙AE 1簽名籃球鞋，在尚未發售前就備受矚目。鞋款搭配創新蜂巢狀支撐片，提供充足的穩定性與保護力與透氣性；全鞋以TPU包裹的Jet BOOST中底技術能強化腳感上的體驗，即使使出較小的能量也能創造出色回彈力。另外，加大版的人字紋外底設計給足抓地性能，提供強力穩固性，幫助球員發揮有別於日常的表現。設計上選擇了Anthony Edwards母親與祖母所喜愛的桃紅色與粉色為亮點，更呼應其出身被稱為The Peach State的喬治亞州。

adidas攜手全新簽約代言人Anthony Edwards正式推出首雙AE 1簽名籃球鞋，在尚未發售前就備受矚目。圖／adidas提供
adidas攜手全新簽約代言人Anthony Edwards正式推出首雙AE 1簽名籃球鞋，在尚未發售前就備受矚目。圖／adidas提供

怪物新人Scoot Henderson於去年正式成為PUMA品牌大使，今年更以探花之姿加入NBA波特蘭拓荒者籃球隊，於是就順勢推出了SCOOT ZEROS簽名籃球鞋，以他的家鄉喬治亞州為主題發想。因此可見到桃橘色鞋面搭配青綠色彎刀，鞋帶孔布以鵝黃配色拼接，最後於鞋舌上壓印代表Scoot的S字樣。同時鞋款採用高性能PROFOAM科技，利用輕量中底和高能量回饋，提供多方向運動的橫向穩定性，為急煞急停的快速切入和定點跳投帶來支撐；鞋面採用異材質拼接而成，輕量透氣針織布面增強貼合性，鞋頭加入鋸齒狀麂皮更添包覆性。

怪物新人Scoot Henderson於去年正式成為PUMA品牌大使，今年更以探花之姿加入NBA波特蘭拓荒者籃球隊，於是就順勢推出了SCOOT ZEROS簽名籃球鞋。圖／PUMA提供
怪物新人Scoot Henderson於去年正式成為PUMA品牌大使，今年更以探花之姿加入NBA波特蘭拓荒者籃球隊，於是就順勢推出了SCOOT ZEROS簽名籃球鞋。圖／PUMA提供

adidas AE 1簽名籃球鞋，3,890元。圖／adidas提供
adidas AE 1簽名籃球鞋，3,890元。圖／adidas提供

PUMA SCOOT ZEROS簽名籃球鞋，3,980元。圖／PUMA提供
PUMA SCOOT ZEROS簽名籃球鞋，3,980元。圖／PUMA提供

adidas 新人

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