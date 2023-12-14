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經典法文音樂劇「唐璜」首度北高巡演 早鳥優惠最後倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
經典法文音樂劇「唐璜」優惠八二折只到下周。圖 / 聯合數位文創 提供
經典法文音樂劇「唐璜」優惠八二折只到下周。圖 / 聯合數位文創 提供

繼「鐘樓怪人」、「羅密歐與茱麗葉」後，又一經典法文音樂劇「唐璜」即將震撼登台，明年五月，於高雄衛武營國家歌劇院、台北流行音樂中心兩地巡迴演出，一同揭開傳奇人物「唐璜」的神秘面紗。早鳥優惠八二折起，最後倒數中。

改編自西班牙經典文學，「唐璜」自首演以來即獲得觀眾熱烈好評，與其他法文音樂劇不同的是，其華麗的佈景，與大量利用高速節奏的吉他音樂搭配佛朗明戈舞，為整場演出灌注濃烈的西班牙風情。此次廿週年紀念將首次來台展開北、高兩地巡演。主辦單位聯合數位文創更特邀2022年曾來台演出「鐘樓怪人」菲比斯的吉安·馬可·夏雷提(Gian Marco Schiaretti)來飾演「唐璜」，顏值與實力同時兼具的吉安·馬可在台灣擁有眾多死忠粉絲，無疑是飾演「唐璜」的絕佳人選，明年五月，他將透過挑逗嗓音讓每位觀眾墜入愛河、走進這位花花公子的內心。

由聯合數位文創主辦的經典法文音樂劇「唐璜」至今累積超過六十萬人次觀看、原聲帶銷量更突破三十萬張佳績，明年五月十六日至廿二日分別於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。早鳥優惠最低八二折起，購票請上 udn售票網獨家開賣。客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

國家歌劇院 音樂劇

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