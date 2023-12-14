COP28決議脫離化石燃料 薛富盛：將加速再生能源布建

COP28在「加班」後昨天正式落幕，198國談判代表針對決議達成共識，承諾「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」。針對再生能源容量增至3倍、能源效率2倍及全球冷卻行動承諾等，環境部長薛富盛表示，我國已公布2050淨零目標及12項關鍵戰略，將持續提升我國低碳能源占比、加速再生能源布建、逐步消減化石能源使用。

衛環委員會召委、立委吳欣盈邀請薛富盛及各部會代表就「第二十八屆聯合國氣候變遷大會(COP28)返國報告與後續因應情形」進行專題報告，並備質詢。

薛富盛報告，COP28主辦國阿拉伯聯合大公國啟動多項承諾和宣言，並獲締約方支持響應，主要包含全球再生能源與能源效率承諾，即2030年將全球再生能源發電裝置容量擴增至3倍，此外還有全球冷卻行動承諾、再生低碳氫能及衍生物宣言、氣候與健康宣言等。

薛富盛表示，針對這次COP28決議，我國也積極採取溫室氣體減緩及調適各項行動，包含公布2050淨零排放路徑藍圖及12項關鍵戰略，將持續提升我國低碳能源占比、加速再生能源布建、逐步消減化石能源使用，並推展風光電、氫能、前瞻能源、電力系統與除能、節能、碳捕捉利用及封存等能源。

薛富盛說，氣候法有關碳定價制度相關子法訂定工作，關注氣候公約與巴黎協定國際協商發展動態，推動減量額度抵換交易機制，嚴格把關防止漂綠，環境部也訂定發布「碳費費率審議會設置要點」，2024年將進入排碳有價時代，啟動碳費徵收，配合自願減量、增量抵換等實現2050年淨零排放目標。

呼應全球冷卻（永續製冷）」行動承諾，薛富盛指出，我國已遵循蒙特婁議定書「吉佳利修正案」相關規範，依氣候法管制空調冷媒的氫氟碳化物（HFCs），結合節能關鍵戰略推動，可促進相關部門的能源效率、電氣化和能源需求管理。

薛富盛說，面對氣候變遷，追求淨零排放，是台灣與國際持續努力目標，我國積極採取溫室氣體減緩及調適各項行動，明確將2050淨零排放目標納入氣候法，從政策宣示提升到法律規範， 強化我國氣候治理、氣候變遷調適，推動碳定價及擴大全民參與。