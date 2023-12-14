日本採收10天內直送！全聯青森蘋果年銷逾620萬顆 這2品種現在吃正當時
青森蘋果一波接一波，現在正是吃當季蜜富士、王林蘋果的最佳時機！全聯身為全台最會賣青森蘋果的通路，特別推薦擁有黃綠色外皮的青森王林蘋果，果肉綿密細緻，果汁豐沛，甜味強，較不酸，帶有獨特芳香，名字有「蘋果界國王」的意義，即日起至12月21日單顆特價45～59元；而青森蜜富士蘋果果皮色澤鮮紅，又被稱為「陽光富士」，外型圓潤，切開後常有誘人的結蜜，口感甜脆，即日起至12月21日單顆特價49～65元。接近歲末過年時節，全聯也將推出應景蘋果禮盒，滿足民眾年節送禮需求，想吃當季青森蘋果就到全聯。
日本蘋果最大產地青森縣縣長宮下宗一郎、青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人和青森蘋果小姐也特別來台宣傳青森蘋果的世界級美味，宮下縣長表示，日本蘋果有一半以上來自青森縣，而台灣是青森蘋果最大的出口地，總出口量4.2萬噸中大約有7成來到台灣，深受台灣朋友的支持與喜愛。現在是青森蜜富士、王林蘋果的季節，香甜美味不管是送禮自用都適合。全聯總經理蔡篤昌則表示，全聯從導入生鮮開始即有販售日本青森蘋果，2022、2023年青森蘋果在整體蘋果銷售佔比中皆超過2成，且近2年業績以20%的驚人幅度成長，今年青森蘋果可創造近3億元銷售額，預期明年業績可望再成長2成，整體蘋果年銷售將突破10億元。
青森蘋果美味的秘訣，除了因為青森縣具備得天獨厚的氣候條件，特別利於蘋果生長，種植出來的蘋果甜脆多汁之外，種植過程中日本職人悉心契作，一顆顆轉方向均勻照射陽光，經農家直採與層層把關，透過高科技設備與人工進行雙重篩選，再經由光感應選果儀器，將相同甜度、著色度選放一起並列出等級，做到品質精準控管。蘋果排列、裝箱後，出口至台灣前，全程以攝氏0度C低溫冷藏保鮮，讓蘋果以類似冬眠的形式，舒服地睡個美容覺，維持最新鮮最好吃的狀態直送來台，10天內即從日本直送全聯門市，讓消費者不必出國，就能品嘗到當季最新鮮的青森蘋果。
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