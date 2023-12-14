免稅通路限定！Johnnie Walker藍牌特別版華麗登場

Johnnie Walker作為免稅商品通路銷售排名第一的蘇格蘭威士忌品牌，本月隆重獻上免稅通路獨家限定的「Johnnie Walker Blue Label Xordinaire」。新酒款全程由 Johnnie Walker 首席調酒師 Dr. Emma Walker 與她的專業團隊親自打造，以40%濃度、小批量形式裝瓶，即日起於全球各大免稅限定通路上市，建議售價12,250元（依據各國匯差會有價差，實際售價以各機場免稅通路之公告為主）。

「Johnnie Walker Blue Label Xordinaire」首次使用萬中選一的Johnnie Walker珍稀高年份藏酒，搭配首席調酒師親自手選的法國干邑橡木桶過桶；干邑酒帶來的果乾、太妃糖、和自然曬熟黑櫻桃的香氣，與醇厚的 Johnnie Walker 酒液完美融合，創造出獨特的甜順口感，令人回味無窮。

首席調酒師Emma Walker表示：「Johnnie Walker Blue Label XORDINAIRE全球免稅通路全新特別版威士忌，是分享與禮贈首選。這款珍稀高雅又別具一格的蘇格蘭威士忌，交織著甜美果乾、濃郁焦糖和清新櫻桃香氣。它有著絲絨般的順滑口感，品飲時濃郁的水果香氣撲面而來。」