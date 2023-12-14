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博物館數位轉型 台博館宣布停刊40年「臺灣博物」紙本

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《臺灣博物》季刊上架各大電子書平台販售，提供進階功能如語音朗讀。圖／台博館提供
《臺灣博物》季刊上架各大電子書平台販售，提供進階功能如語音朗讀。圖／台博館提供

繼PAR表演藝術雜誌之後，又一本歷史悠久的官方刊物停刊紙本、全面數位化。為積極落實減碳行動、順應觀眾使用行為變化，台博館宣布自明年1月起，紙本《臺灣博物》季刊、每月《活動簡訊》均全面採數位發行，開拓多元形式的數位閱讀服務，朝環境友善及知識流通兩大永續目標邁進。

台博館表示，1982年發行《臺灣博物》季刊第一期，以推廣人文、自然與博物館知識為宗旨，40年間持續提供大眾讀者豐富知識饗宴，不僅有利於專業人士分享研究成果，更有來自不同領域的作者投件，促進跨學科的合作與知識交流傳播。2005年起每月發行的紙本「活動簡訊」，目的是為傳播博物館展覽及活動訊息，迄今也有18年歷史。

台博館表示，推動出版品數位轉型是博物館減緩極端氣候變遷及其影響，邁向淨零碳排家園的關鍵行動。《臺灣博物》自159期起採PDF及Epub雙軌格式數位發行，不僅方便取得，讀者亦能依個人喜好抉擇。新推出的Epub服務能適應不同載具的螢幕尺寸，提供了讀者更多閱覽的便利性與流暢感，讀者亦可自行替換樣式及版面，從字體、字型、間距到背景色彩皆具調整彈性，進階使用功能則包括筆記、書籤、註釋連結、記憶閱讀進度、語音朗讀等。

《活動簡訊》除了以PDF型式於官網發布，未來也將發布網頁版，提供篩選器，供觀眾自行設定生成所需的活動行事曆。

《臺灣博物》紙本季刊發行40年，2024年起全面轉為電子版。圖／台博館提供
《臺灣博物》紙本季刊發行40年，2024年起全面轉為電子版。圖／台博館提供

博物館 觀眾 語音

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