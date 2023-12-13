萊爾富「新春福袋」限量開賣！還有《七龍珠》聯名「龍年限定福箱」

每逢過年前夕，超商「春節福袋」總是引爆搶購熱潮，萊爾富提前自即日起陸續推出5款限量新春福袋，包含每包售價200元的「龍年福袋」（全台限量15萬包），還有兩款限量寵物福袋，讓家中毛小孩也能享受尾牙大餐。此外，12月20日起萊爾富更與日本經典動漫《七龍珠》聯名合作，限量推出兩款龍年限定福箱，還有機會獲得限量七龍珠授權商品與授權隨袋禮；12月27日起更超商獨家推出全台限量1,000個的「七龍珠Z系列翻轉普烏玩偶」預購活動，售價899元，可透過門市進行預購，售完為止。

萊爾富即日起至2024年3月12日推出「龍年福袋」，每包售價200元，全台限量15萬包，售完為止。秉持提升得大獎的機率，繼前兩年推出萊爾富福袋史上最多「即刮即中的百台時下最新iPhone手機」，今年更祭出後市展望強勁的黃金商品作為頭獎與特獎，共祭出高達61個黃金相關獎項，總價值逾203萬元（將以2023年12月6日的盤後交易黃金牌價計算，金價將隨國際市場價格浮動）。

今年萊爾富龍年福袋，內含抽獎券一張和6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括熱賣的零食、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達251元的隨機商品。每張抽獎券內享有雙重中獎機會，第一重立即刮：萊爾富祭出總獎值約達168萬元的大獎商品，包含特獎的幻彩條塊10g（30名）與Hi Café金卡－壹錢捌分（30名）、iPhone 15 128GB（5名）、Nintendo Switch（1名）等豐富獎品；第二重序號抽頭獎黃金條塊500g，須於2024年3月15日前完成登錄。

看好萌寵市場商機，萊爾富今年結合異業即日起至2024年3月5日推出兩款限量寵物福袋，包括每包售價399元的「Let's Eat Together狗狗幸福禮盒」（全台限量2,000盒）、「喵來富－貓咪零食超值福袋」（全台限量1,500包），數量有限售完為止。

萊爾富繼去年首度推出資訊3C福袋就幾近完銷，今年自即日起至2024年3月5日期間販售E-books中景科技推出的「2024資訊福袋」（全台限量2,500包），共有4種商品組合，每種組合內含3款隨機商品與1張抽獎序號卡，商品價值皆為1,688元。活動期間保留購買「2024資訊福袋」的發票與福袋內的抽獎序號卡，就可參加由E-books中景科技20周年慶所舉辦的專屬資訊福袋抽獎活動，抽獎品項包含特獎價值40,000元的FUJI按摩椅、頭獎價值32,000元的PHILIPS70吋4K電視、貳獎6,000元郵政禮券等。

12月20日起萊爾富與日本經典動漫《七龍珠》聯名合作，推出兩款龍年限定福箱，包含每箱售價399元的「七龍珠超系列龍年限定福箱」（全台限量9萬箱）與每箱售價799元的「七龍珠Z系列龍年限定福箱」（全台限量1萬箱），福箱內含一張招財卡與七龍珠授權商品，除了與「龍年福袋」同享雙重中獎機會，購買「七龍珠」聯名福箱還有機會獲得限量七龍珠的授權商品與授權隨袋禮。