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張軒睿穿KENZOxVERDY柔道服套裝 曹佑寧超想揪他領子

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
演員張軒睿、曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員張軒睿、曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供

品牌創意總監Nigo的帶領下，KENZO於十二月發布KENZOxVerdy聯名系列，並陸續於巴黎香榭麗舍大道（Champs- Élysées）和首爾的10 Corso Como開設期間限定店，如今，台灣特地選址於台北101購物中心。聯名系列logo是曾為韓流天團BLACKPINK創作演唱會視覺的VERDY為KENZO特地打造，今（2023年12月13）日發表會更邀得張軒睿與曹佑寧兩位型男同台演繹。

張軒睿及曹佑寧分別穿上2024春夏秀上的聯名系列服飾，單品上印有VERDY創作的標誌性字體，融合東西方元素的街頭造型，讓此系列別具時髦辨識度。 張軒睿的深藍色套裝設計靈感結合日本的柔道服，搭配西裝翻領和綁帶，相當別緻。曾學習過柔道的曹佑寧則笑說他一看到張軒睿的服裝就有想要揪他領子的衝動，他自己穿著的則是以和服為靈感的綁帶石漂藍繩染單寧套裝，設計中性男女皆宜，可成套穿著讓他不用花心思搭配，讓他很想穿回家。喜歡穿戴鮮豔色彩張軒睿相中的則是搶眼的紅色logo棒球帽。

KENZO全新2024春夏系列以「城市流行」（City Pop）為主題，結合東西方文化，包括1980年代的日本廣為流傳的普普、放克音樂、和布吉樂（boogie）等多流派音樂，象徵Nigo以當代設計視角與品牌創辦人高田賢三的連結。

而本季Nigo更得到知名平面藝術家好友VERDY的協力，除了在巴黎時裝周上曝光的2024春夏系列時裝秀的全新LOGO，還有這次的KENZO X VERDY聯名系列。VERDY的作品折射出滑板、嘻哈和動漫等多重潮流元素對其創作風格的浸潤，系列單品上由VERDY創作的標誌性字體，有的更將品牌於巴黎開設的第一家專賣店店址18 Rue Vivienne融入，別具辨識度。

演員張軒睿、曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員張軒睿、曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員張軒睿出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員張軒睿出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員張軒睿、曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
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KENZOxVERDY黑色短版上衣 7,800
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KENZOxVERDY白色Monogram防風長外套，32,800元，台北101獨家商品。圖／惇聚國際提供
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演員曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員張軒睿出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
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KENZOxVERDY卡其色工裝外套，32,800元。圖／惇聚國際提供
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KENZOxVERDY白色大托特包，17,800元。圖／惇聚國際提供
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演員曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
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KENZOxVERDY卡其色棒球帽，6,800元，台北101獨家商品。圖／惇聚國際提供
KENZOxVERDY卡其色棒球帽，6,800元，台北101獨家商品。圖／惇聚國際提供
演員張軒睿出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
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KENZOxVERDY白色Monogram休閒長褲，16,800元。圖／惇聚國際提供
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KENZOxVERDY法國紅色棒球帽6,800
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KENZOxVERDY褐粉色休閒版短袖上衣，7,800元。圖／惇聚國際提供
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KENZOxVERDY黑色休閒版衛衣，14,800元。圖／惇聚國際提供
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演員張軒睿、曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供
演員張軒睿、曹佑寧出席KENZOxVerdy聯名系列發表會。圖／惇聚國際提供

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