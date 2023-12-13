張軒睿穿KENZOxVERDY柔道服套裝 曹佑寧超想揪他領子

在品牌創意總監Nigo的帶領下，KENZO於十二月發布KENZOxVerdy聯名系列，並陸續於巴黎香榭麗舍大道（Champs- Élysées）和首爾的10 Corso Como開設期間限定店，如今，台灣特地選址於台北101購物中心。聯名系列logo是曾為韓流天團BLACKPINK創作演唱會視覺的VERDY為KENZO特地打造，今（2023年12月13）日發表會更邀得張軒睿與曹佑寧兩位型男同台演繹。

張軒睿及曹佑寧分別穿上2024春夏秀上的聯名系列服飾，單品上印有VERDY創作的標誌性字體，融合東西方元素的街頭造型，讓此系列別具時髦辨識度。 張軒睿的深藍色套裝設計靈感結合日本的柔道服，搭配西裝翻領和綁帶，相當別緻。曾學習過柔道的曹佑寧則笑說他一看到張軒睿的服裝就有想要揪他領子的衝動，他自己穿著的則是以和服為靈感的綁帶石漂藍繩染單寧套裝，設計中性男女皆宜，可成套穿著讓他不用花心思搭配，讓他很想穿回家。喜歡穿戴鮮豔色彩張軒睿相中的則是搶眼的紅色logo棒球帽。

KENZO全新2024春夏系列以「城市流行」（City Pop）為主題，結合東西方文化，包括1980年代的日本廣為流傳的普普、放克音樂、和布吉樂（boogie）等多流派音樂，象徵Nigo以當代設計視角與品牌創辦人高田賢三的連結。