雙金男神劉冠廷站台！白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新上市
現代上班族工作及生活壓力大，容易產生「精神不濟」、「心情不穩」、「換季火氣大」，中醫師田宜民表示，長時間工作、休息時數被嚴重壓縮，又適逢季節轉換，特別容易導致緊繃、壓力大等問題。田醫師建議，調整心理狀態、適時休息，也可搭配保健飲品全面守護。
白蘭氏三得利資深行銷經理蔣嫚璘分析，看準國內蔘飲市場需求強勁，更有感於廣大上班族群的補氣痛點，於歲末推出白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新品，主打一瓶三效複方。
新上市的白蘭氏養蔘飲順口回甘複方，先以口感取勝，品嚐時能一次享受到清爽順口的質感，以及入喉時的尾韻甘甜；在溫潤口感之外，白蘭氏養蔘飲順口回甘複方也將「人蔘─補氣」、「麥門冬─不上火」、「五味子─安定思緒」的三重效能合而為一，這讓中醫師田宜民對此複方成分讚譽有佳。
此外，也再度找來雙金男神劉冠廷擔綱代言，由於劉冠廷長時間在工作、家庭多頭奔忙的狀態中，該如何保持高效率與平穩心情呢？他笑說：「養足氣場很重要！我都靠白蘭氏養蔘飲順口回甘複方來替自己補元氣，成為每天出門前必備的啟動儀式。」
歡慶上市，白蘭氏於各大通路祭出養蔘飲順口回甘複方新品優惠，於全省便利超商推出每瓶49元的新品嚐鮮價，量販通路則規劃12入499元、19入790元等促銷活動。此外，至指定電商通路，白蘭氏全館單筆滿490元，就加送白蘭氏養蔘飲順口回甘複方乙瓶 (可累贈，單筆訂單限贈乙次，贈品有限送完為止)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言