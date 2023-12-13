雙金男神劉冠廷站台！白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新上市

現代上班族工作及生活壓力大，容易產生「精神不濟」、「心情不穩」、「換季火氣大」，中醫師田宜民表示，長時間工作、休息時數被嚴重壓縮，又適逢季節轉換，特別容易導致緊繃、壓力大等問題。田醫師建議，調整心理狀態、適時休息，也可搭配保健飲品全面守護。

白蘭氏三得利資深行銷經理蔣嫚璘分析，看準國內蔘飲市場需求強勁，更有感於廣大上班族群的補氣痛點，於歲末推出白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新品，主打一瓶三效複方。

新上市的白蘭氏養蔘飲順口回甘複方，先以口感取勝，品嚐時能一次享受到清爽順口的質感，以及入喉時的尾韻甘甜；在溫潤口感之外，白蘭氏養蔘飲順口回甘複方也將「人蔘─補氣」、「麥門冬─不上火」、「五味子─安定思緒」的三重效能合而為一，這讓中醫師田宜民對此複方成分讚譽有佳。

此外，也再度找來雙金男神劉冠廷擔綱代言，由於劉冠廷長時間在工作、家庭多頭奔忙的狀態中，該如何保持高效率與平穩心情呢？他笑說：「養足氣場很重要！我都靠白蘭氏養蔘飲順口回甘複方來替自己補元氣，成為每天出門前必備的啟動儀式。」