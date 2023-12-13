快訊

Novavax加入XBB新冠疫苗陣容 最快明年1月打得到

海洋生態改變？繼北海道後日本「這處」出現大量魚屍 當地漁民：第一次見

周海媚傳罹「不死癌」病逝 醫籲留意典型症狀：像被狼咬過的紅斑

雙金男神劉冠廷站台！白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新上市

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
白蘭氏養蔘飲順口回甘複方上市媒體聚會，(左起)白蘭氏產品經理陳庭尉、資深行銷經理蔣嫚璘、代言人劉冠廷、中醫師田宜民。圖/白蘭氏提供
白蘭氏養蔘飲順口回甘複方上市媒體聚會，(左起)白蘭氏產品經理陳庭尉、資深行銷經理蔣嫚璘、代言人劉冠廷、中醫師田宜民。圖/白蘭氏提供

現代上班族工作及生活壓力大，容易產生「精神不濟」、「心情不穩」、「換季火氣大」，中醫師田宜民表示，長時間工作、休息時數被嚴重壓縮，又適逢季節轉換，特別容易導致緊繃、壓力大等問題。田醫師建議，調整心理狀態、適時休息，也可搭配保健飲品全面守護。

白蘭氏三得利資深行銷經理蔣嫚璘分析，看準國內蔘飲市場需求強勁，更有感於廣大上班族群的補氣痛點，於歲末推出白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新品，主打一瓶三效複方。

新上市的白蘭氏養蔘飲順口回甘複方，先以口感取勝，品嚐時能一次享受到清爽順口的質感，以及入喉時的尾韻甘甜；在溫潤口感之外，白蘭氏養蔘飲順口回甘複方也將「人蔘─補氣」、「麥門冬─不上火」、「五味子─安定思緒」的三重效能合而為一，這讓中醫師田宜民對此複方成分讚譽有佳。

此外，也再度找來雙金男神劉冠廷擔綱代言，由於劉冠廷長時間在工作、家庭多頭奔忙的狀態中，該如何保持高效率與平穩心情呢？他笑說：「養足氣場很重要！我都靠白蘭氏養蔘飲順口回甘複方來替自己補元氣，成為每天出門前必備的啟動儀式。」

歡慶上市，白蘭氏於各大通路祭出養蔘飲順口回甘複方新品優惠，於全省便利超商推出每瓶49元的新品嚐鮮價，量販通路則規劃12入499元、19入790元等促銷活動。此外，至指定電商通路，白蘭氏全館單筆滿490元，就加送白蘭氏養蔘飲順口回甘複方乙瓶 (可累贈，單筆訂單限贈乙次，贈品有限送完為止)。

雙金男神劉冠廷出席白蘭氏養蔘飲順口回甘複方上市媒體聚會。圖/白蘭氏提供
雙金男神劉冠廷出席白蘭氏養蔘飲順口回甘複方上市媒體聚會。圖/白蘭氏提供
白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新上市。圖/白蘭氏提供
白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新上市。圖/白蘭氏提供
白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新品：人蔘增補元氣、麥門冬不上火、五味子安定思緒，一瓶三效全面守護健康。圖/白蘭氏提供
白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新品：人蔘增補元氣、麥門冬不上火、五味子安定思緒，一瓶三效全面守護健康。圖/白蘭氏提供

醫師 中醫

延伸閱讀

劉冠廷為她半夜當Uber Eats 許光漢搶當乾爹猛「抖內」

劉冠廷攜手隋棠探索人性底線 「非殺人小說」1月登場

金馬60開場影片太強！ 5分47秒「致敬41部中港台電影」

金馬慶功／吳慷仁摘帝一下台就抱邵雨薇 甜曝慶祝方式

相關新聞

五大酒莊等級聯名款！瑞士頂級名表 鵝卵石面品味飄香

男士領略、享受品味，最常見地莫過於名表、跑車、美酒。瑞士頂級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）與法國頂級葡...

雙金男神劉冠廷站台！白蘭氏養蔘飲順口回甘複方新上市

現代上班族工作及生活壓力大，容易產生「精神不濟」、「心情不穩」、「換季火氣大」，中醫師田宜民表示，長時間工作、休息時數被...

大直最Chill的美味視角 「NOKE」露台餐車每周三天限定

大直NOKE忠泰樂生活在12月耶誕季仍有諸多新櫃報到，NOKE今年首度迎接耶誕節，邀請曾與Hermes、LVMH、App...

奧客沒有極限！把褲子穿爛還要求免費換新 品牌沒傻眼反而這樣做

大約106年前，一名叫做Homer Campbell的礦工，購買Levi’s®當時的501®丹寧褲當作工作服裝，於是經過每日穿著，出現需要大量縫補、甚至還更換排釦與腰間金屬鈕釦。最後，Homer Campbell還因為1920年時Levi’s®廣告中打著「穿破免費換新」噱頭，於是就把這條穿爛的丹寧褲寄回，最後是否有得到新品未可知，但在百年之後卻成了品牌的重要歷史收藏，並推出復刻款。

愛的多種樣貌！李詠嫻夫婦、鄧惠文從珠寶談幸福之道

台灣高級珠寶品牌JHENG JEWELLERY今年適逢創立105周年，特別推出以珍珠為主石的全新「Full LOVE，緣...

2024台灣消費者分析 「淺消費」、「找平替」各有所愛

東方線上12月舉辦「2024生活型態趨勢研討會：流沙調伏 皮相消費」並發表最新數據，當中包括外食花費大增、對通膨麻痺只看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。