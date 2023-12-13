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愛的多種樣貌！李詠嫻夫婦、鄧惠文從珠寶談幸福之道

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）胸針、鍊墜兩用天然南洋珠鑽石偶人，67萬3,200元；55萬4,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
（由左至右）胸針、鍊墜兩用天然南洋珠鑽石偶人，67萬3,200元；55萬4,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供

台灣高級珠寶品牌JHENG JEWELLERY今年適逢創立105周年，特別推出以珍珠為主石的全新「Full LOVE，緣滿」珠寶系列共12款可成對的佳偶珠寶及限量臉譜系列新作，以自然孕育出的華麗珍珠及其溫潤皮光，為品牌獻上洋溢幸福能量的美好祝願。品牌更特地邀請結髮20年的艾力克斯、李詠嫻夫婦及知性KOL心理專家鄧惠文演藝系列新作，透過他們的對話與互動，驗證幸福的不同樣貌。

結婚屆滿20周年的艾力克斯、李詠嫻認為，婚姻關係裡只有愛是不夠的，就如同工作、讀書一 樣，不可能不勞而獲。而把梳理情感關係當成職責所在的心理專家鄧惠文，則將幸福定義為：是把人生活出自己該做的樣子，伴侶關係的理想境界，應該要是「有你更能做自己」。

JHENG JEWELLERY從愛出發，結合東⻄工藝與美學打造出全新「Full LOVE，緣滿」珠寶系列：身著中式喜服的成雙偶人是以18K金為底製作，所穿立體紅袍則是以琺瑯燒製或鋪鑲彩色寶石勾勒出布料的垂墜效果。鑲飾各式斑斕寶石的女偶鳳冠，兩側細膩點綴金質流蘇，並融入古老炸珠工藝；男偶頂上的烏帽，在豔彩琺瑯工藝上鑲嵌各色彩寶，更蘊含了加官晉爵的祝福之意。

12件獨特的偶人以生動姿態還原了新婚夫婦的多種模樣，除可作為胸針或鍊墜配戴外，亦可搭配內附的木床展架作為家中擺飾陳列，成為家中最具吉祥寓意的擺設。此外，JHENG JEWELLERY標誌性的臉譜系列，也同時推出多款以珍珠為主石的限量新作，每件均附有專屬編號，展現別出心裁的獨一無二。

天然南洋珠鑽石偶人，36萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然南洋珠鑽石偶人，36萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
（由左至右）「Full LOVE，緣滿」珠寶系列胸針、鍊墜兩用天然南洋珠鑽石偶人，42萬200元；34萬5,400元；右邊二款價格請店洽。圖／JHENG JEWELLERY提供
（由左至右）「Full LOVE，緣滿」珠寶系列胸針、鍊墜兩用天然南洋珠鑽石偶人，42萬200元；34萬5,400元；右邊二款價格請店洽。圖／JHENG JEWELLERY提供
（由左至右）胸針、鍊墜兩用的天然南洋珠鑽石偶人，33萬6,600元；41萬5,800元。圖／JHENG JEWELLERY提供
（由左至右）胸針、鍊墜兩用的天然南洋珠鑽石偶人，33萬6,600元；41萬5,800元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然南洋珠鑽石偶人，32萬7,800元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然南洋珠鑽石偶人，32萬7,800元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然南洋珠鑽石臉譜，67萬7,600元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然南洋珠鑽石臉譜，67萬7,600元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然南洋珠鑽石迷你臉譜，17萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然南洋珠鑽石迷你臉譜，17萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
鄧惠文彥演繹「Full LOVE·緣滿」珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
鄧惠文彥演繹「Full LOVE·緣滿」珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
（由左至右）胸針、鍊墜兩用天然南洋珠鑽石偶人，33萬6,600元；天然南洋珠鑽石偶人，42萬200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
（由左至右）胸針、鍊墜兩用天然南洋珠鑽石偶人，33萬6,600元；天然南洋珠鑽石偶人，42萬200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
艾力克斯與李詠嫻演繹「Full LOVE·緣滿」珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
艾力克斯與李詠嫻演繹「Full LOVE·緣滿」珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
「Full LOVE，緣滿」珠寶系列胸針、鍊墜兩用天然南洋珠鑽石偶人為品牌歡慶105週年力作，圖／JHENG JEWELLERY提供
「Full LOVE，緣滿」珠寶系列胸針、鍊墜兩用天然南洋珠鑽石偶人為品牌歡慶105週年力作，圖／JHENG JEWELLERY提供
天然無核珠鑽石胸針，40萬9,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然無核珠鑽石胸針，40萬9,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供

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