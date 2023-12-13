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寒流來前撿便宜！寬庭年終出清 2折起還有老家具可搶

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
寬庭索菲爾多功能鵝絨記憶複合枕原價1對17,980元，特價4,880元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭索菲爾多功能鵝絨記憶複合枕原價1對17,980元，特價4,880元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

氣溫又將要變冷，快增添居家的保暖用品吧！每年總會吸引大批人潮的「寬庭Family Sale年終集中出清」，將在12月16～21日在台北敦化北路、民生東路口登場，本次推出高級寢具、家飾及家具零碼出清特賣會，最低2折起可以入手原價6萬的的特定款精品寢飾、羽絨或蠶絲被枕，另外寬庭30年來首度倉庫遷址，將出清老件家具與陳列家具，非常值得尋寶。

寬庭出清特賣中，最值得搶的就是寢具被枕，平均最低2～3折起，最適合汰舊換新，許多高價款都同步下殺折扣，譬如索菲爾多功能鵝絨記憶複合枕原價1對17,980元，特價4,880元，銀品銀離子抗菌科技羽絨冬被原價原價34,900元，特價8,880元。

另外各種寢飾組也很值得入手，譬如帕凡舞曲義大利長纖棉蕾絲寢飾雙人四件組，原價45,380元，特價15,883元；城市風格系列義大利長纖棉簡約寢飾雙人四件組，原價27,980元，特價9,980元；內行人還能鎖定，將高級零碼款寢具重新混搭的「精緻組」和「輕巧組」，特別適合尋寶。

每天還有推出限量排隊商品，16日早上10點發放號碼牌購買指定款埃及長纖細棉寢具8千元有找，還有羽絨冬被、鵝絨記憶枕等排隊商品。現場還有愛心義賣專區販售，商品布料與縫紉工藝指導皆為寬庭提供，並由陽光基金會傷友縫製「愛心小抱枕」或「百納涼夏被」，所得全數捐贈陽光基金會或聯合勸募。

寬庭Family Sale 集中出清會場在台北市敦化北路214號1樓，營業時間為每日上午10:30～晚上8:00，會場客服電話： 0910-683-037、0800-018-333。

寬庭銀品銀離子抗菌科技羽絨冬被原價原價34,900元，特價8,880元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭銀品銀離子抗菌科技羽絨冬被原價原價34,900元，特價8,880元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭帕凡舞曲義大利長纖棉蕾絲寢飾雙人四件組，原價45,380元，特價15,883元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭帕凡舞曲義大利長纖棉蕾絲寢飾雙人四件組，原價45,380元，特價15,883元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭城市風格系列義大利長纖棉簡約寢飾雙人四件組，原價27,980元，特價9,980元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭城市風格系列義大利長纖棉簡約寢飾雙人四件組，原價27,980元，特價9,980元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭Yves Delorme 心幻旅程法國原裝進口有機長纖棉印花寢飾雙人四件組，原價37,760元，特價18,880元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭Yves Delorme 心幻旅程法國原裝進口有機長纖棉印花寢飾雙人四件組，原價37,760元，特價18,880元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

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