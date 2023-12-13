龍年主題表 RICHARD MILLE「水晶飛龍」大秀精雕工藝

隨著東方年節即在明年二月來臨，不少精品亦紛紛推出主題商品，其中瑞士頂級運動機械表RICHARD MILLE便曾在2019年時推出亞洲限定的RM 57-03水晶龍陀飛輪，目前雖已停產，但仍是近年推出龍年主題表款中，無論從複雜功能、微精雕工藝、大膽質材實驗等面向上，高度值得玩味的話題之作。

RICHARD MILLE最為人津津樂道的，莫過於異常輕盈、但具高抗衝擊能力的鏤空複雜功能機芯。RICHARD MILLE同時也是特殊材質與色彩的實驗玩家，單RM 57-03表殼便有Carbon TPT®碳纖維、Quartz TPT®石英纖維、藍寶石水等多種材質，RICHARD MILLE女表像是2023年新款的RM 07-01 Coloured Ceramics腕表也有表殼表帶的繽紛組合、屢屢讓人大呼驚艷。

其中RM 57-03水晶龍陀飛輪的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維表款便使用了特殊的複合金箔碳纖維，並結合精湛微雕。透明的藍寶石水晶是由氧化鋁（Al2O3）晶體的分子組成，更以其硬度達1,800維氏、加工極其困難。為此RICHARD MILE使用了專門的雷射顯微切割機器和技術，並歷經大量試作、淘汰，最終才完成了這只水晶飛龍的原型，此後RICHARD MILLE再委託日內瓦雕刻名匠Olivier Vaucher與其團隊、透過手工拋光技法凸顯了水晶的淨度、無瑕，再於龍的鱗甲、爪牙上施作金漆，方完成這只栩栩如生的金色小龍。

此外表款所使用的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維更展現了與金色小龍大異其趣的實驗況味：RICHARD MILLE運用600層交疊的碳纖維層、黃金金箔以45度交疊，高壓相融合後呈現出高耐刮膜、輕盈、閃耀的複合質地；同時眼睛與吐舌則加以紅漆，因而在吐納呼息之間，讓蟠踞於手上的小龍似有神韻、活靈活現，除再度讓人為之讚嘆，也透過RICHARD MILLE在特殊材質上的長時研發與深厚底蘊，玩味時間、遠眺來年。