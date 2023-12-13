晶華酒店首辦館外市集！美食好物＋超低價「二手良品」

感恩耶誕有更多方式。台北晶華酒店12月17日中午12點至下午5點就將走入社區，攜手台北捷運公司在心中山爵士廣場舉辦「永續慈善耶誕市集」，現場將有超過20個攤位，義賣包括Impromptu by Paul Lee、T+T全新品牌Circum-、小小樹食旗下fine dining餐廳Curious，以及創立MMHG集團的Richie主廚帶來的星級美食，飯店餐務部也整理出上百項二手良品餐具，晶華主廚團隊準備多樣耶誕美食等，現場也有可供親子同樂的耶誕手作DIY，以及各大精品品牌御用DJ Ken (林軒)、Tiim、Jaxxon等精彩演出。此次活動收入扣除必要成本後，將全數捐贈喜憨兒基金會。

晶華酒店秉持著與社區共生共榮的經營理念，走進獲得倫敦Time Out雜誌推薦、2023全球最酷街區「中山區」，舉辦首次館外市集活動。除了將酒店內最受歡迎的耶誕薑餅屋、胡桃派、耶誕紅可頌等節慶烘焙小點、香料熱紅酒、棉花糖熱可可等耶誕調飲，以及匈牙利燉牛肉佐麵包、羅蘭酥塔等異國美食帶到市集現場販售外，也號召了多家星級名廚名店共襄盛舉，包括米其林一星Impromptu by Paul Lee帶來的漢堡、Circum-的松露叉燒菠蘿包，以及MMHG集團Richie主廚的巴斯克起司蛋糕和Curious的松露花生肉夾饃。

往年僅供晶華同仁內部採購的飯店二手良品也將首次對外開賣，包括絕版的晶華馬克杯、冰桶、飯店LOGO T-Shirt，以及各式宴會、活動使用的餐盤杯具也將以超低價格特賣。另外值得推薦的還有五星食材專區，由與酒店友好的多家愛心廠商共同贊助提供，包括Taylor皇家茶、聖沛黎洛氣泡飲、臺虎調酒、Di Martino/RUMMO義大利麵條、銀川有機米、星坊、酩洋及長榮桂冠提供的各式酒品，都將以超划算價格進行義賣。

永續慈善耶誕市集 日期：12月17日(周日) 12:00-17:00 地點：捷運行政大樓爵士廣場(中山站與雙連站間) 電話：02-2523-8000