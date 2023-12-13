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超狂！春節南韓釜山包機免兩萬 燦星旅遊玩滿5天、免請假

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
甘川洞文化村。圖/燦星旅遊提供
甘川洞文化村。圖/燦星旅遊提供

春節超狂優惠出爐！燦星旅遊推出春節5日限時特惠，今起至12月18日中午限時開搶，春節出發日期從2月10日初一至2月15日初五，五天四夜，無需請假，指定行程限時優惠每人19,900元。

春節包機由燦星旅遊與濟州航空攜手合作，直達釜山展開精彩的春節之旅。行程包括必遊景點甘川洞文化村、藍線海岸列車、海東龍宮寺、海雲台迎月路、樂天OUTLET以及The Bay 101欣賞釜山夜景等知名景點。此外，體驗也不可少，例如紫菜飯捲DIY、韓服體驗，以及參訪紫菜博物館等。

業者表示，行程中，蔚山有一個超巨型的「艮絕岬燈塔許願郵筒」，高達5米的震撼外形不僅驚艷，還能親自寄出美麗的明信片，呼應節慶心願。另也安排到訪韓國最早看到太陽升起的地方「艮絕岬」，欣賞第一道曙光後，漫步艮絕岬公園。行程也加入多個經典景點，如威尼斯彩色小漁村、金海伽倻王國主題公園、藍線海岸列車美景、Millac the Market複合文化空間等2022年新開幕景點。

行程最終將以樂天OUTLET的購物樂趣和豪華澎湃龍蝦海鮮鍋，以及「善良的

豬」燒肉食放題自助餐等美食體驗，為此行畫下完美句點。

相關資訊可查燦星韓國專頁：https://www.startravel.com.tw/outbound/korea/

松島天空步道
松島天空步道
釜山豬肉湯飯。圖/燦星旅遊提供
釜山豬肉湯飯。圖/燦星旅遊提供
豪華澎派海鮮龍蝦鍋。圖/燦星旅遊提供
豪華澎派海鮮龍蝦鍋。圖/燦星旅遊提供
海東龍宮寺。圖/燦星旅遊提供
海東龍宮寺。圖/燦星旅遊提供

春節

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