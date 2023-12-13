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6人家庭套房新登場！綠舞飯店「樓中樓」獨享40坪空間

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
新萌寵駕到！黑RURU CAFE新增「熊貓羊」超萌生力軍，兩顆圓圓的黑眼圈特別又可愛。圖/綠舞國際觀光飯店提供
新萌寵駕到！黑RURU CAFE新增「熊貓羊」超萌生力軍，兩顆圓圓的黑眼圈特別又可愛。圖/綠舞國際觀光飯店提供

寒假、春節即將接力來到，家庭出遊想要有包棟的私密空間，又希望有飯店的設施與服務，此時有新選擇。綠舞飯店全新6人家庭套房登場，除了可享樓中樓、40坪的大空間，還可暢玩虛擬高爾夫、大啖無菜單料理、享黑RURU CAFE下午茶，再與新萌寵「熊貓羊」可愛互動。兩天一夜免出國，也有滿滿的旅行感。

位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店12/15至明年6/30推出「Perfect Moment」一泊三食住房專案，旅人可入住最受歡迎的套房及Villa房型。住房專案每房可享免費加贈一人入住(限雙人及四人房)，享翌日自助早餐、大啖主廚依當季豐盛產物結合精湛手藝打造的Omakase無菜單料理(價值2,280+10%/位)、享用黑RURU CAFE下午茶、與新萌寵「熊貓羊」近距離互動、體驗全新引進的虛擬高爾夫設施等，或可換穿經典浴衣或Hakama文青袴(價值899/位)暢遊5.7公頃日式主題園區。

全新房型「漓」極景家庭套房，延續綠舞日系簡約與摩登的房型設計，上下兩層樓中樓附有兩房兩衛共40坪的大空間，房內共有3張大雙人床及超大浴缸。此房型位在高樓層，旅人坐在戶外沙發就可收覽龜山島海景。

「Perfect Moment」住房專案包含老饕大推的Omakase無菜單料理，入座板前席，由擁有18年經驗的日料主廚吳侑霖上菜，像是本季嚴選產於日本北陸山陰的珍稀香箱蟹，因鮮美蟹肉及濃郁蟹膏放在蟹蓋享用、形同「寶箱」而得名；還有秋冬最肥美的生蠔。暢玩一天後，也可享用風呂裸湯與綠舞獨家的精油湯池，放鬆身心。

開幕至今一直深受大小朋友喜愛的黑RURU CAFE，也加入「熊貓羊」超萌生力軍，除了現有6隻來自瑞士的瓦萊黑鼻羊，日前增添2隻有「熊貓羊」美譽的巴爾楚克羊。熊貓羊同樣是黑白配色，白絨絨的身體搭配臉上兩顆圓圓的黑眼圈，非常可愛。

相關資訊可查官網：www.dwsresort.com.tw，電話：03-9603-808。

綠舞國際觀光飯店全新推出可供6人入住的「漓」極景家庭套房，樓中樓設計附有兩房兩衛共40坪的大空間。圖/綠舞國際觀光飯店提供
綠舞國際觀光飯店全新推出可供6人入住的「漓」極景家庭套房，樓中樓設計附有兩房兩衛共40坪的大空間。圖/綠舞國際觀光飯店提供
「Perfect Moment」住房專案邀旅人品嘗Omakase無菜單料理(2,280+10%位)。圖/綠舞國際觀光飯店提供
「Perfect Moment」住房專案邀旅人品嘗Omakase無菜單料理(2,280+10%位)。圖/綠舞國際觀光飯店提供
宜蘭綠舞自12月15日至2024年6月30日推出「Perfect Moment」一泊三食住房專案，每房加贈一人免費入住，豪華湖畔Villa享5人入住，再贈12pm延退禮遇。圖/綠舞國際觀光飯店提供
宜蘭綠舞自12月15日至2024年6月30日推出「Perfect Moment」一泊三食住房專案，每房加贈一人免費入住，豪華湖畔Villa享5人入住，再贈12pm延退禮遇。圖/綠舞國際觀光飯店提供
「漓」極景家庭套房位處高樓層，旅人可坐在戶外沙發放空聊天、遠眺龜山島海景。圖/綠舞國際觀光飯店提供
「漓」極景家庭套房位處高樓層，旅人可坐在戶外沙發放空聊天、遠眺龜山島海景。圖/綠舞國際觀光飯店提供

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