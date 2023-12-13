全台最美雞蛋糕！米其林入選「雅意」X「魚刺人」快閃

耶誕跨年的過節氣氛愈來愈濃，坊間也有不少攜手聯名的創意甜品，僅限佳節快閃。其中，米其林入選餐廳「雅意」攜手「魚刺人」打造全台最美雞蛋糕，台南晶英也與世界最佳麵包師武子靖聯手推出尊爵版的「星空潘納朵尼」，可以搭配 「奎士咖啡XBAR MOOD吧沐」的跨界滋味，微醺迎佳節。

君品酒店連續三年榮獲米其林入選餐廳的「雅意Artbrosia」義式餐廳與超人氣散步系點心「魚刺人雞蛋糕」首度合作，12月15日起至明年1月1日、快閃18天，融合台式童年回憶點心及義式經典風味，打造限定口味如奶香咖啡香濃郁的「提拉米蘇」、洋溢堅果甜香的「開心果卡士達」，及招牌「經典原味」、「小山園抹茶」、「牛奶卡士達」及「乳酪起司」，每日13:00於君品酒店一樓大門限量販售。

溫馨耶誕節將至，台南晶英酒店攜手台南安平《瑞復益智中心》進行義賣活動，在印有瑞復兒眼中愛與動物樣貌的束口袋裡，盛裝永續豆渣薑餅人與慢飛天使手工製作的南棗核桃糕，愛心價每袋250元。此外，一樓外賣中心也推出多款造型萌趣的蛋糕甜點，並找來世界最佳麵包師武子靖，其以培養13年的乳酸野生酵母種，加上北海道十勝四葉奶油和波本香草莢等頂級食材，內層夾入乾漬櫻桃及苦甜巧克力，最上層加了竹炭粉的杏仁麵皮、點綴金粉，再以三日長時間發酵，成就「星空潘納朵尼」，每顆999元，即日起於晶好購商城購接受預訂。