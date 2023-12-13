傳愛博士邱伯安舉辦畫展幫助巴勒斯坦癌童
自10月7日以哈衝突以來，在猛烈砲火中，已造成190多萬巴勒斯坦人流離失所，其中5萬多人死傷，70%都是無辜婦女兒童，尤其加薩僅有的一家癌症醫院被炸毁，傳愛博士邱伯安及時由美返台，與HiQ、周大觀文教基金會、文化部共同舉辦「用畫說道傳愛大展」，邀請前副總統蕭萬長等貴賓為畫展開鑼，歡迎各界於12月13日〜1月2日免費參觀。
周大觀文教基金會總執行長趙翠慧表示，傳愛博士邱伯安曾婉拒蔣故總統經國先生徵召第一批「吹台青」從政，隱居美國創辦「中國藝術研究所」50多年如一日，桃李滿天下，撒播中華文化種子，並已陸續默默義助近2萬名非洲貧童、3多萬兩岸弱勢癌童上學圓夢，現今他最亟盼25幅最得意的畫作能榮獲台灣各界收藏，募成立藝術文化基金會，用藝術的愛，永久助巴勒斯坦3千多位等3千多位全球最弱勢癌童一臂之力，並永續藝文薪傳、傳愛萬里、嘉惠萬世。
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